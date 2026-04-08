Los Timberwolves aseguran plaza en playoffs y Rockets alcanzan a Lakers

Los Minnesota Timberwolves garantizaron este martes su lugar en los playoffs de la NBA mientras los Houston Rockets, con una remontada ante los Phoenix Suns, dieron alcance en la clasificación a unos Lakers en imparable descenso.

A continuación las escenas principales de una jornada de 10 partidos en la liga de básquet norteamericana:

- Pugna por ventaja de campo -

Los emparejamientos para los playoffs van tomando forma con sólo cuatro jornadas por disputar para el cierre de la temporada regular el domingo.

Sin necesidad de su estrella, Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves vencieron la noche del martes por 124-104 a los Indiana Pacers y se atornillaron en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, el último que da acceso directo a los playoffs.

Desde ese lugar, los Wolves se encaminan a un duro cruce de primera ronda frente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que ocupan la tercera plaza.

El cuarto lugar lo ostentan por ahora Los Angeles Lakers pero, con las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves, hay grandes probabilidades de que acabe en manos de los enrachados Houston Rockets.

El equipo texano sumó su séptima victoria seguida al batir 119-105 a los Phoenix Suns, que perdieron así toda opción de alcanzar en la clasificación a los Timberwolves.

En una visita a su exequipo, Kevin Durant anotó 24 puntos en una noche en la que sus Rockets neutralizaron una temprana ventaja de 21 puntos de los Suns en el primer cuarto.

"Nos golpearon fuerte al principio pero me encanta cómo resistimos la tormenta, nos mantuvimos unidos y soportamos ese primer golpe", afirmó Durantula.

Houston alcanzó el mismo registro de Los Angeles Lakers, con 50 victorias y 29 derrotas, y tiene tres partidos por delante esta semana para superarlos y hacerse con la ventaja de campo en su duelo en la primera ronda.

- OKC se pasea en Los Ángeles -

Los Lakers, de su lado, encajaron su tercera derrota seguida frente a los Oklahoma City Thunder, que disfrutaron de una plácida noche en Los Ángeles.

Con Luka Doncic y Austin Reaves lesionados de forma indefinida, los Lakers concedieron también descanso al veterano LeBron James en la visita de los temibles Thunder, vigentes campeones y líderes del Oeste.

El japonés Rui Hachimura, con 15 puntos, fue el máximo anotador de los locales en un partido en el que JJ Redick empleó hasta 13 jugadores, incluido Bronny James.

El hijo mayor de LeBron falló sus cinco intentos de triples y terminó con 4 puntos en 23 minutos en pista.

En cambio Shai Gilgeous-Alexander, líder de los Thunder, fue ejemplo de efectividad con 10-15 en lanzamientos de campo y 3-3 en tiros libres para un total de 25 puntos y 8 asistencias.

- Boston sigue metiendo miedo -

En Boston, los Celtics vencieron 113-102 a los Charlotte Hornets, uno de los equipos más en forma del último mes.

Jaylen Brown y Jayson Tatum, con 35 y 23 puntos, siguen afinando la puesta a punto para unos playoffs en los que parten como favoritos en el Este, un estatus completamente imprevisto a inicios de temporada.

La grave lesión de Tatum, que lo tuvo de baja hasta marzo, y los traspasos de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis hacían presagiar una temporada de transición en Boston.

Pero la franquicia verde, la más laureada de la historia de la NBA, tenía otros planes y se mantuvo competitiva hasta el regreso de Tatum, que la afianzó en el segundo puesto del Este.

Por delante sólo tienen a los Detroit Pistons, cuyas perspectivas para los playoffs dependen completamente del estado físico del base Cade Cunningham, quien podría reaparecer esta semana tras un colapso pulmonar.