Los Timberwolves agitan el mercado con Ball y Green y LeBron evalúa sus opciones

Con LeBron James aún definiendo su futuro en la NBA, los Minnesota Timberwolves remodelaron su plantilla este viernes al incorporar a los escoltas LaMelo Ball y Josh Green en un traspaso entre cuatro equipos.

Los Timberwolves adquirieron a Ball y Green procedentes de los Charlotte Hornets a cambio del ala-pívot Naz Reid, una selección de primera ronda del draft de 2033, tres elecciones de segunda ronda y tres futuros intercambios de selecciones de primera ronda.

En una operación que también involucró a los Brooklyn Nets y los Chicago Bulls, Minnesota obtuvo además los derechos de draft del escolta Isaiah Evans, procedentes de Brooklyn, a cambio del ala-pívot Julius Randle y de los derechos de selección del ala-pívot Joshua Jefferson.

El acuerdo también permitió a los Bulls incorporar al pívot Nic Claxton desde Brooklyn, mientras que el ala Mouhamadou Gueye fue enviado a Charlotte.

Minnesota se desprende así de Reid y Randle, dos jugadores que desempeñaron papeles importantes en sus recientes campañas de playoffs.

Reid fue una pieza clave para que los Timberwolves alcanzaran las finales de la Conferencia Oeste en 2024 y 2025. Randle se unió al equipo en 2025 y contribuyó a llevarlo hasta la segunda ronda de los playoffs de esta temporada, en la que cayó ante San Antonio.

Los movimientos también liberan espacio en el tope salarial de la franquicia, que podría intentar incorporar a LeBron James, cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA, quien deja Los Angeles Lakers como agente libre tras ocho temporadas.

En Minnesota, James compartiría equipo con Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels y el francés Rudy Gobert, en una plantilla que aspira a dar el salto definitivo en la lucha por el título.

Además de los Timberwolves, Philadelphia, Miami y Cleveland figuran entre los principales candidatos a hacerse con los servicios del alero de 41 años.

Ball, de 24 años, ha disputado 303 partidos en seis temporadas con Charlotte, con promedios de 20,8 puntos, 5,7 rebotes y 7,3 asistencias por encuentro.

Con medias de 20,1 puntos, 7,1 asistencias y 4,8 rebotes en la temporada 2025-26, Ball se unió a Luka Doncic, James Harden y Jamal Murray como los únicos jugadores de la NBA que promediaron al menos 20 puntos, siete asistencias y tres triples por partido.

Green, de 25 años, ha disputado 349 encuentros en seis temporadas con Dallas y Charlotte, con promedios de 6,3 puntos, 2,5 rebotes y 1,4 asistencias, principalmente como suplente. También ayudó a Australia a conquistar la primera medalla olímpica de su historia en baloncesto en los Juegos de Tokio.