Los tenistas mantienen su pulso por el reparto de ingresos de los Grand Slam

El aumento de la dotación económica prevista en Roland Garros (24 de mayo-7 de junio) no es suficiente a ojos de varios tenistas, entre ellos los números 1 Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, que expresaron su "profunda decepción" en una carta publicada este lunes.

El pulso con los cuatro torneos del Grand Slam —Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open— comenzó en abril de 2025: la mayoría de los principales jugadores de los circuitos ATP y WTA firmaron una carta dirigida a los organizadores en la que reclamaban una mejor distribución de los ingresos, fijando en el 22% la parte que debe destinarse a los jugadores.

También exigían la creación de un fondo de previsión para financiar las jubilaciones, la atención sanitaria y las bajas por maternidad, y poder estar involucrados en las decisiones que les conciernen.

Los organizadores de Roland Garros habían decidido aumentar la dotación un 5,4% con respecto a 2024. El Grand Slam parisino anunció a mediados de abril una nueva subida del "prize money" del 9,5% para la edición de 2026, hasta 61,7 millones de euros (72,4 millones de dólares).

Una derrota en la primera ronda de la fase de clasificación reporta como mínimo 24.000 euros (28.100 dólares), mientras que acceder al cuadro principal, 87.000 euros (102.000 dólares). El ganador del torneo se llevará 2,8 millones de euros (3,3 millones de dólares), frente a 2,5 millones el año pasado (2,9 millones de dólares).

En la carta publicada el lunes, los firmantes, entre los que figuran los números uno del mundo Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, así como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Coco Gauff e Iga Swiatek, consideran que este aumento sigue siendo insuficiente.

Recuerdan que el torneo parisino generó 395 millones de euros (463 millones de dólares) de ingresos en 2025, es decir, un aumento del 14%, al tiempo que incrementó la dotación en un 5,4%, lo que redujo la parte destinada a los jugadores al 14,3%.

"Con unos ingresos estimados en más de 400 millones de euros (469 millones de dólares) este año, la parte de los beneficios destinada a las jugadoras y los jugadores seguirá probablemente por debajo del 15%, muy lejos del 22% que reclaman para alinear los Grand Slams con los torneos combinados ATP y WTA 1000, como el de Roma que comienza esta semana (del 5 al 17 de mayo)", señalan en la carta consultada por la AFP.

"Este anuncio no hace nada para resolver los problemas estructurales que los jugadores plantean de manera constante y razonable desde hace un año. No ha habido ningún intercambio sobre el bienestar de los jugadores ni ningún avance hacia la implementación de un mecanismo formal de consulta de los jugadores en la toma de decisiones de los Grand Slams", añaden.

Los firmantes afirman que siguen "unidos en su voluntad de ver avances concretos", tanto en lo relativo a un "reparto equitativo de los ingresos" como a "la manera en que se gobierna este deporte".

Consultada por la AFP, la Federación Francesa de Tenis (FFT) recordó que la dotación había aumentado un 45% desde 2019 y que una "parte significativa" del incremento de 2026 se había orientado hacia los "jugadores eliminados en las primeras rondas del cuadro principal y de la fase de clasificación", con subidas superiores al 11%.

La FFT aseguró que sigue "plenamente comprometida con un diálogo continuo con el conjunto de las partes interesadas del tenis mundial y se mantiene a disposición de los jugadores para hablar directamente con ellos".