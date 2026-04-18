Los Suns tumban a los Warriors de Curry y pasan con los Magic a playoffs de la NBA

Los Golden State Warriors de Stephen Curry quedaron fuera de los playoffs de la NBA este viernes tras caer 111-96 ante los Phoenix Suns en la repesca, mientras los Orlando Magic aseguraron su lugar en la postemporada con una paliza sobre los Charlotte Hornets.

Estas son las escenas de la jornada.

-Curry y los Golden State, sin final feliz-

Los Golden State Warriors de Stephen Curry cerraron la temporada con las manos vacías tras su caída de este viernes 111-96 contra los Phoenix Suns, que se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder en la primera ronda.

Condenados a la serie de repesca por tercera temporada consecutiva, los Golden State Warriors quedaron eliminados de la contienda por los playoffs, al igual que en 2024.

Esta es otra decepción que cierra la decimoséptima temporada de Stephen Curry a sus 38 años.

Héroe el miércoles contra los Clippers, el formidable base, que regresó a principios de abril tras dos meses de baja por una lesión en la rodilla derecha, fue bien contenido por la defensa de los Suns, anotando 17 puntos (3 de 10 en triples) y repartiendo 4 asistencias.

Jalen Green castigó duramente a los Warriors con 36 puntos.

Los Suns, que rápidamente tomaron la delantera, vieron cómo los visitantes reducían la diferencia a 5 puntos al descanso (50-45), pero lograron mantener una cómoda ventaja hasta el final del segundo tiempo.

Golden State, campeones de 2022, cierran una temporada frustrante marcada por numerosas lesiones, además de la de Curry, en una plantilla veterana que sabe que su tiempo se acaba.

Jimmy Butler se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero, y Al Horford y Kristaps Porzingis, entre otros, se perdieron varios partidos.

Curry, a quien aún le queda un año de contrato, nunca ha mencionado el retiro y espera tener otra oportunidad de conseguir su quinto título el próximo año.

-Orlando responde y Charlotte se despide-

Más temprano, los Orlando Magic aplastaron en su casa a los Charlotte Hornets 121-90 y aseguraron así su lugar en los playoffs, donde se enfrentarán a los Detroit Pistons en la primera ronda.

Octavos en la temporada regular de la Conferencia Este, con un rendimiento inconsistente durante varias semanas y derrotados por Filadelfia el miércoles en el primer partido de la repechaje, los Magic protagonizaron una remontada espectacular el viernes que dejó atónitos a los Hornets.

En su cancha, los jugadores de Orlando anularon a los Hornets con su defensa y lideraban 38-16 al final del primer cuarto, y 68-37 al descanso.

Charlotte solo había anotado 13 canastas (sin contar los tiros libres) y cometido 14 pérdidas de balón.

Tras una actuación discreta contra Filadelfia, Paolo Banchero brilló con 25 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, liderando un sólido esfuerzo de equipo.

Por otro lado, el novato Kon Knueppel tuvo otro partido decepcionante (11 puntos), mientras que LaMelo Ball, héroe del primer partido de la ronda preliminar del martes contra Miami, entró demasiado tarde (23 puntos).

Esta decepción pone fin a la emocionante temporada de Charlotte, cuyo joven y enérgico plantel había revitalizado a una franquicia que no llegaba a los playoffs desde 2016.

Los Magic viajan a Detroit el domingo para comenzar la primera ronda contra el mejor equipo de la Conferencia Este de la temporada regular.