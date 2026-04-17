Alcaraz renuncia a Madrid por sus problemas en la muñeca

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 mundial, anunció este viernes en sus redes sociales que no estará en el Masters 1000 de Madrid, a partir de la próxima semana, por sus problemas en la muñeca.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo", afirmó en su cuenta de Instagram.

Alcaraz se había retirado el miércoles del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen en primera ronda.

El número dos del mundo, que tuvo que ser atendido durante su encuentro contra Virtanen, quiso mostrarse tranquilizador tras el partido, pero al día siguiente era más pesimista.

"Visto las pruebas de hoy es una es una lesión un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos", dijo Alcaraz el miércoles en una breve comparecencia ante lo periodistas.

El murciano, que acudió a Barcelona tras perder la final de Montecarlo frente a Jannik Sinner el domingo pasado, anunció entonces que se retiraba del trofeo Godó para cuidarse.

"Espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible", se limitó a añadir, sin precisar si podría estar en el torneo madrileño que comienza el lunes.

- Djokovic también es baja -

"Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", lamentó el tenista español, ganador de siete Grand Slam.

Alcaraz, ganador del Masters 1000 de Madrid en 2023, tampoco pudo estar en la capital española por unos problemas en el aductor derecho en 2025.

El tenista español se lesionó el pasado año en la final del torneo de Barcelona que perdió ante el danés Holger Rune, lo que le impidió acudir a Madrid.

Su baja en la Caja Mágica madrileña se une a la del serbio Novak Djokovic (N.4), que este mismo viernes anunció su ausencia por sus problemas en el hombro.

"Madrid, lamentablemente no podré participar este año. Sigo con mi recuperación con el objetivo de volver pronto", afirmó en su cuenta de Instagram el ganador de 24 Grand Slams.

Djokovic, de 38 años y con una lesión en el hombro derecho, no ha vuelto a jugar desde su eliminación en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells hace un mes.

Queda por ver si estos dos grandes nombres del tenis mundial pueden reaparecer en Roma, próxima parada en la gira de tierra batida tras Madrid, mientras en el horizonte se perfila Roland Garros, donde Alcaraz defiende título.