Los Spurs vencen de visita a los Bucks y los dejan fuera de la postemporada

El francés Victor Wembanyama anotó 23 puntos y tomó 15 rebotes y Stephon Castle añadió un triple doble este sábado en la victoria de San Antonio por 127-95 de visita ante los Milwaukee Bucks, que quedaron fuera de la postemporada de la NBA.

Castle logró 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para los Spurs, mientras que Wemby añadió dos robos, seis asistencias y un tapón en la octava victoria al hilo de la franquicia texana.

San Antonio mejoró de esta manera su récord a 56 victorias y 18 derrotas y está en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, a solo dos partidos del líder del sector y de la liga, Oklahoma City Thunder.

Los Spurs, que han asegurado su primera clasificación a playoffs desde 2019, tienen el mejor registro de la NBA desde el 1 de febrero, con 24-2 y a menudo ganando por amplios márgenes.

"Siento un gran orgullo por esto", dijo Wemby. "Es algo a lo que ninguno de nosotros estaba acostumbrado hasta hace poco. Demuestra mucho progreso. Me encanta".

En su tercera temporada en la NBA, el prodigio francés de 22 años, número uno del Draft de 2023, ha llevado a los Spurs de un 22-60 en su campaña de Novato del Año a ser un legítimo aspirante al título.

"Supongo que un gran componente que tengo mejor que en mis dos primeros años es ganar. Ahora somos un equipo ganador", dijo. "Solo intento disfrutar todo esto y ser la mejor versión de mí mismo".

Este sábado Wemby dejó un impresionante pase por detrás de la espalda para asistir una clavada de Castle; el escolta anotó 11 puntos temprano, mientras los Spurs se adelantaban 46-24 apenas 2:30 minutos después del inicio del segundo cuarto y llegaron al descanso 67-45 arriba.

- Los Bucks, sin playoffs -

Los Bucks (29-44), que jugaron sin su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, por sexto partido consecutivo debido a una lesión en la rodilla izquierda, quedaron fuera de la lucha por la postemporada con la derrota ante los Spurs.

Se perderán los playoffs por primera vez desde 2016.

La derrota de Milwaukee aseguró al menos un puesto de play-in para los Philadelphia 76ers, los Charlotte Hornets, los Orlando Magic y Miami Heat, que ocupan del séptimo al décimo lugar de la Conferencia Este.

El líder del Este, Detroit Pistons (53-20), visitaba la noche del sábado a Minnesota Timberwolves (45-28).

Ambos equipos afrontaban el encuentro sin sus máximos anotadores. Los Pistons no cuentan con su estrella Cade Cunningham, de baja por un colapso pulmonar, mientras que el escolta All-Star de Minnesota, Anthony Edwards, está fuera por una lesión de rodilla.