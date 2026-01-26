Los Sixers caen en Charlotte pero evitan una humillación histórica

Con la baja de Joel Embiid, los Philadelphia 76ers sufrieron el lunes una paliza 130-93 en la cancha de los Charlotte Hornets, donde estuvieron en riesgo de una derrota histórica.

Los Sixers, cuya caída más abultada ocurrió en 1993 por 56 puntos de desventaja, llegaron a verse 50 puntos abajo (109-59) al inicio del último cuarto de este partido de horario adelantado.

Los Hornets, un equipo irregular pero plagado de joven talento, pasaron por encima de los visitantes con un fulgurante parcial de 81-37 entre el segundo y tercer periodo.

El alero Brandon Miller, con 30 puntos y 6 triples, llevó el timón de un plantel con hasta ocho jugadores llegando a dobles dígitos de anotación.

Del otro lado, los Sixers competían sin los veteranos Embiid y Paul George, reservados por sus habituales problemas físicos, y Tyrese Maxey jugó uno de sus peores partidos del curso.

El escolta, que promedia casi 30 puntos y será titular en el Juego de las Estrellas de febrero, se quedó en 6 puntos en 25 minutos de pista.

Dos suplentes, Jared McCain (16 puntos) y Quentin Grimes (14), salieron al rescate de los Sixers en el último cuarto para evitar una derrota histórica.

Con tres caídas en los últimos cinco juegos, Philadelphia descendió al sexto lugar de la Conferencia Este, mientras los Hornets, con tres victorias seguidas, postulan a mejorar su duodécima plaza y meterse en zona de playoffs.

La jornada del lunes de la NBA arrancó más temprano debido a la fuerte tormenta invernal que ha afectado a gran parte del territorio estadounidense y provocó el aplazamiento de dos partidos el domingo en Memphis y Milwaukee.

Además del juego en Charlotte, la NBA también adelantó el horario de otro partido en Atlanta, donde los locales Hawks vencieron a los Indiana Pacers por 132-116.

El veterano C.J. McCollum fue el máximo anotador de Atlanta con 23 puntos partiendo desde la banca y el camerunés Pascal Siakam lideró a Indiana con 26 unidades y 9 rebotes.

El programa del lunes incluía otros cinco partidos entre ellos la visita de Los Angeles Lakers a los Chicago Bulls.