Los Seahawks y los Patriots abrirán la temporada de la NFL con una reedición del Super Bowl

Los Seattle Seahawks, flamantes campeones de la liga de football americano (NFL), y los New England Patriots reeditarán su duelo del pasado Super Bowl en la apertura de la nueva temporada el 9 de septiembre.

La NFL dio a conocer este jueves el calendario completo de una campaña que coronará a un nuevo campeón en el Super Bowl del 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde 2016, la liga no programaba un duelo inaugural de temporada entre los dos últimos finalistas.

El choque, que se disputará en el Lumen Field de Seattle, tendrá lugar siete meses después del triunfo de los Seahawks 29-13 ante los Patriots en el Super Tazón de Santa Clara (California).

El 10 de septiembre la acción se trasladará a Melbourne para el primer partido de temporada regular en territorio australiano, con Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers como protagonistas.

Será uno de los nueve encuentros internacionales de la campaña, distribuidos a lo largo de siete países de cuatro continentes, una programación anunciada el miércoles.

Esa cartelera incluye una parada en Rio de Janeiro, con el duelo entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys el 27 de septiembre; otra en Madrid con los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el 8 de noviembre, y una más en Ciudad de México con los 49ers y los Minnesota Vikings el 22 de noviembre.

En otras citas destacadas del calendario, Las Vegas Raiders, franquicia copropiedad de Tom Brady, se estrenará el 13 de septiembre recibiendo a los Miami Dolphins.

Ese día podría debutar en la NFL Fernando Mendoza, mariscal de campo de ascendencia cubana, elegido por los Raiders en el primer lugar del último Draft.

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce entrarán en acción el 14 de septiembre recibiendo a los Denver Broncos.