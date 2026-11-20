Argentina comparece en el Estadio de Francia ante unos Bleus todavía eufóricos tras su espectacular victoria de la semana pasada contra Sudáfrica (21-19), el sábado (20h10 GMT) en la última jornada del Campeonato de las Naciones.

El XV de Francia tiene todas las cartas en la mano para clasificarse para la gran final del torneo, el próximo fin de semana en Twickenham.

Argentina necesita ganar para asegurarse la posibilidad de luchar por el quinto puesto, también el próximo fin de semana, con todos los partidos programados en el legendario estadio inglés.

En su gira europea de este mes, Argentina perdió 42-12 primero en Irlanda y luego pudo ganar el pasado fin de semana por 19-14 en Italia.

Su seleccionador, Felipe Contepomi, anunció el jueves siete cambios en su XV titular respecto al plantel que ganó en Italia.

Francia también anunció su XV titular y la principal noticia fue la inclusión del apertura Matthieu Jalibert, que regresa de una lesión y que no pudo estar en la victoria del pasado viernes ante los vigentes dobles campeones mundiales.

Conseguir continuidad es el objetivo francés, a un año del Mundial, con la moral por las nubes tras el triunfo frente a Sudáfrica que dejó las cabezas llenas de sueños y los cuerpos llenos de moratones.

"Todos los partidos han sido muy complicados y el que llega será muy complejo", avisó el seleccionador galo Fabien Galthié el jueves.

Los Bleus podrían incluso ser finalistas antes de jugar, si Inglaterra e Irlanda caen sin lograr bonus en sus respectivos partidos contra Nueva Zelanda y Sudáfrica el sábado por la tarde.

- "No quieres perder contra un hermano" -

En caso de victorias del XV de la Rosa o del XV del Trébol, tendrá en cambio que ganar absolutamente, e incluso con bonus ofensivo.

Pero los Pumas suelen sacar las garras contra Francia, que ve cada semana en el Top 14 las cualidades de los más ilustres de entre ellos, como el centro de Toulouse Santiago Chocobares o el tercera línea del Pau Facundo Isa.

Y en su cuerpo técnico, además del seleccionador francófilo Contepomi, está desde hace poco Shaun Edwards, quien, hace apenas unos meses, vestía el chándal del XV de Francia antes de ser empujado hacia la salida.

El jueves Contepomi resaltó el vínculo entre el rugby argentino y el francés.

"No tengo el dato estadístico, pero para mí debe ser el equipo contra el que más se jugó en contra de Europa. Por eso me parece que está esa rivalidad. Obviamente que al jugar acá, siendo latinos, tenemos cosas más en común por ahí que con otros equipos y cuando juegas contra un hermano, un primo, lo que sea, no quieres perder nunca", dijo Contepomi.

"Hay una historia atrás, hay jugadores que jugamos acá, jugadores del staff que han jugado acá y conocen gente y demás. Eso por ahí genera un acercamiento mayor. Pero para mí, después del partido que sea, lo más importante es representar a la Argentina lo mejor posible", apuntó el capitán Julián Montoya.