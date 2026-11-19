El seleccionador de Argentina de rugby, Felipe Contepomi, anunció este jueves siete cambios en su XV titular para la visita a Francia de este sábado en el Campeonato de Naciones respecto al plantel que ganó el fin de semana en Italia.

El capitán Julián Montoya vuelve como hooker de los Pumas para el duelo en el Stade de France de Saint-Denis (periferia norte de París), en lugar de Bautista Bernasconi.

Tomás Lavanini reemplaza a Pedro Rubiolo en la segunda línea, mientras que Juan Martín González y Facundo Isa reciben la confianza en la tercera línea en lugar de Pablo Matera y Joaquín Moro.

En los tres cuartos, el centro Lucio Conti y los wings Ignacio Mendy y Gerónimo Prisciantelli ingresan por Justo Piccardo, Mateo Carreras y Rodrigo Isgro.

Argentina necesita ganar para asegurarse la posibilidad de luchar por el quinto puesto en el fin de semana de finales, mientras que Francia aspira a clasificarse al duelo decisivo por el título, que tendrá lugar en Twickenham (Inglaterra).

Por su parte, Francia también anunció su XV titular y la principal noticia fue la inclusión del apertura Matthieu Jalibert, que regresa de una lesión y que no pudo estar en la victoria 21-19 del pasado viernes ante los vigentes dobles campeones mundiales sudafricanos.

En su gira europea de este mes, Argentina perdió 42-12 primero en Irlanda y luego pudo ganar el pasado fin de semana por 19-14 en Italia.

En su anuncio del XV este jueves, los representantes de los Pumas hablaron de los lazos estrechos que unen al rugby argentino con Francia.

"No tengo el dato estadístico, pero para mí debe ser el equipo contra el que más se jugó en contra de Europa. Por eso me parece que está esa rivalidad. Obviamente que al jugar acá, siendo latinos, tenemos cosas más en común por ahí que con otros equipos y cuando juegas contra un hermano, un primo, lo que sea, no quieres perder nunca", dijo Contepomi.

"Hay una historia atrás, hay jugadores que jugamos acá, jugadores del staff que han jugado acá y conocen gente y demás. Eso por ahí genera un acercamiento mayor. Pero para mí, después del partido que sea, lo más importante es representar a la Argentina lo mejor posible", apuntó Montoya.

- Equipos titulares

Francia: Theo Attissogbe; Aaron Grandidier-Nkanang, Kalvin Gourgues, Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert, Antoine Dupont (capt); Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Esteban Capilla; Mickael Guillard, Florian Verhaeghe; Sipili Falatea, Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros

Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Regis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Gregory Alldritt, Maxime Lucu, Emilien Gailleton

DT: Fabien Galthié (FRA)

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Ignacio Mendy; Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz; Facundo Isa, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo; Tomás Lavanini, Guido Petti; Francisco Moreno, Julián Montoya (capt), Boris Wenger

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efrain Elias, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustin Moyano, Rodrigo Isgro

DT: Felipe Contepomi (ARG)