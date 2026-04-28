Los Phillies destituyen a su mánager Rob Thomson

Rob Thomson fue despedido este martes como mánager de los Phillies de Filadelfia, cuyo registro es de 9-19 en la actual temporada de las Grandes Ligas.

El canadiense de 62 años acumuló un récord de 355-270 a lo largo de partes de cinco temporadas con los Phillies, una franquicia que alcanzó los playoffs durante cuatro años consecutivos bajo la dirección de Thomson.

Los Phillies, que cuentan en su nómina con el lanzador venezolano José Alvarado y dominicanos como el abridor Cristopher Sánchez y el jardinero Johan Rojas, comparten el peor récord de la MLB con los New York Mets.

Con Thomson como mánager interino, la novena de Filadelfia registró en 2022 un récord de 65-46. Posteriormente, eliminaron a St. Louis, Atlanta y San Diego para llegar a la Serie Mundial, donde cayeron ante los Houston Astros.

El sábado, los Phillies pusieron fin a una racha de diez derrotas consecutivas, la sequía de victorias más prolongada del equipo desde 1999.

Thomson es el segundo mánager de la MLB en ser despedido en las primeras semanas de la temporada, después de que Alex Cora fuera destituido el sábado de los Boston Red Sox.

Don Mattingly, pelotero de los New York Yankees entre 1982 y 1995, fue ascendido de coach de banca a mánager interino de los Phillies para el resto de la campaña de 2026.