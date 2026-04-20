Los Padres, de las Grandes Ligas, cerca de su venta récord por 3.900 millones de dólares, según WSJ

Los Padres de San Diego, de las Grandes Ligas de béisbol (MLB), están a punto de ser vendidos por una cifra récord de 3.900 millones de dólares al copropietario del equipo de fútbol inglés Chelsea y a su esposa, informaron este viernes medios de prensa estadounidenses.

El precio de venta, reportado inicialmente por el Wall Street Journal (WSJ), superaría el récord de 2.400 millones de dólares pagado por una franquicia de la MLB, establecido cuando Steve Cohen adquirió los New York Mets en 2020.

El diario señaló que José E. Feliciano, un empresario puertorriqueño de 53 años, adquirirá la franquicia junto a su esposa, Kwansa Jones, y será designado como el propietario con el control mayoritario.

Feliciano es cofundador y socio de Clearlake Capital, una firma de capital privado con sede en California.

En 2022, Clearlake formó parte del consorcio liderado por Todd Boehly que compró el Chelsea por 4.250 millones de libras (5.300 millones de dólares).

Por su parte, Kwansa Jones es la directora ejecutiva de Supercharged, una empresa dedicada a los medios de comunicación y al desarrollo personal.

Citando a "personas familiarizadas con el asunto", el WSJ indicó que se espera que la venta se anuncie a principios de la próxima semana.

La operación estaría sujeta a la aprobación del 75% de los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas.

Diversos medios de prensa estadounidenses informaron que Feliciano y Jones superaron las ofertas presentadas por Tom Gores, propietario de los Detroit Pistons de la NBA; por Joe Lacob, dueño de los Golden State Warriors; y por Dan Friedkin, dueño del Everton, de la Premier League.

Los Padres han sido propiedad de la familia Seidler desde 2012.

Sin embargo, en noviembre fueron puestos a la venta por los familiares del difunto propietario, Peter Seidler.

Los Padres son el único equipo deportivo profesional de primer nivel con sede en San Diego.

Su inversión en la contratación de estrellas como Manny Machado y Fernando Tatis Jr. les ha permitido clasificarse para los playoffs en tres de las últimas cuatro temporadas, aunque todavía no han logrado ganar la Serie Mundial.

Esta posible venta se produciría en un momento en que la MLB se prepara para iniciar negociaciones laborales que, según la mayoría de los pronósticos, resultarán conflictivas, dado que se espera que los propietarios intenten imponer un tope salarial, medida a la que los jugadores se oponen férreamente.