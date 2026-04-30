Los Nuggets de Jokic caen eliminados ante Minnesota en primera ronda de playoffs

Los Denver Nuggets de Nikola Jokic sufrieron una impactante eliminación en la primera ronda de los playoffs de la NBA a manos de los diezmados Minnesota Timberwolves con una última derrota este jueves por 110-98.

Los Timberwolves, que ganaron la serie por un global de 4-2, culminaron la sorpresa pese a sus sensibles bajas por lesión, especialmente la de su estrella, Anthony Edwards, y se citaron en semifinales de la Conferencia Oeste con los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, se despidió de sus ilusiones de un segundo anillo en una amarga noche que terminó con 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias.

El pívot serbio, que no tuvo apoyo de su escudero Jamal Murray (12 puntos), acabó frustrado por el efectivo marcaje de Rudy Gobert y recibiendo una falta técnica tras un intercambio de empujones con el suplente Jaylen Clark, al que envió al suelo.

Los Nuggets no caían en primera ronda desde 2022, un año antes de disputar las únicas Finales de la carrera de Jokic a sus 31 años.

Los Timberwolves, impulsados por 32 puntos y 10 rebotes de Jaden McDaniels, aprovecharon la asfixiante atmósfera que generó su público para alcanzar la victoria que les faltaba incluso con las ausencias de Edwards y de otros dos de sus principales anotadores, Donte DiVincenzo y Ayo Dosunmu.

Esta victoria "demuestra que todos hemos hecho el trabajo, así que es simplemente lo que esperábamos", afirmó McDaniels.

El regreso de Edwards, que promedió 28,8 puntos en la fase regular, durante las semifinales del Oeste está en seria duda por la lesión de rodilla que sufrió en el cuarto partido de la eliminatoria ante Denver.

Tras limitar a Jokic a lo largo de esta eliminatoria, Rudy Gobert (10 puntos y 13 rebotes) tendrá ahora el reto de frenar a otro gigante francés, el fenómeno Victor Wembanyama.