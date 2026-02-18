Los Mavs confirman que Irving se perderá el resto de la temporada de la NBA

Los Dallas Mavericks anunciaron este miércoles que su estrella, Kyrie Irving, se perderá el resto de la temporada de la NBA debido a la cirugía de rodilla a la que se sometió en marzo.

El nueve veces All-Star no ha jugado esta campaña como parte de su recuperación de una operación para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"Esta decisión no fue fácil, pero es la correcta", dijo Irving en un comunicado. "Estoy agradecido con los Mavericks, mis compañeros y nuestros aficionados por su apoyo constante durante todo este proceso".

Los Mavericks señalaron que su estrella, de 33 años, está teniendo "un progreso constante en su rehabilitación y seguirá participando activamente con el equipo durante el resto de la temporada".

"Estoy deseando volver más fuerte la próxima temporada. La fe y el impulso que tengo dentro no hacen más que crecer", afirmó Irving.

ESPN informó que la franquicia espera que el base estadounidense pueda volver a los entrenamientos antes de que termine el curso, con el propósito de que pueda empezar a construir química en la cancha con el sensacional novato Cooper Flagg.

Los Mavs empezaron su reconstrucción en torno a Flagg, de 19 años, cuando traspasaron al 10 veces All-Star Anthony Davis a los Washington Wizards. La operación, en el cierre del mercado de fichajes este mes, incluyó a varios otros jugadores.

El acuerdo también englobó varias futuras selecciones del draft, entre ellas una elección de primera ronda procedente de Oklahoma City en la selección de este año.

Los Mavs ocupan actualmente el 12º puesto de la Conferencia Oeste y, con un registro de 19-35, están a siete partidos de los puestos de play-in.