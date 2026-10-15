Los Masters 1000 como gran prioridad: la ATP desvela su proyecto de reforma

Un calendario centrado en los Masters 1000 y la reforma del sistema de clasificación: la ATP oficializó este jueves las líneas maestras de una reforma del circuito masculino de tenis sobre la que espera decidir de aquí a final de temporada.

"Nuestro deporte debe seguir evolucionando", consideró el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, en una carta publicada en la web de la organización al mismo tiempo que una serie de preguntas y respuestas que detallan las reformas contempladas.

En la actualidad, el sistema de cálculo del ranking ATP permite a los jugadores sustituir tres malos resultados en Masters 1000 (los torneos más importantes del circuito) por mejores resultados obtenidos en torneos de categoría inferior (ATP 250 o 500).

La ATP propone suprimir esta posibilidad, para reducir la tentación de compensar una eliminación temprana en un Masters 1000 con una inscripción de última hora en un ATP 250 o 500, lo que recarga el calendario de unos jugadores ya sometidos a una sucesión muy apretada de torneos entre enero y noviembre.

Si se adopta esta propuesta, "los puntos cosechados en todos los grandes torneos (los Masters 1000) contarían" en el cálculo del ranking y los jugadores podrían así "centrar su programación" en los Masters 1000 y evitar ir a la caza de puntos en torneos menores, argumenta la ATP.

El circuito masculino estudia asimismo revisar el número máximo de torneos ATP 250 que pueden computarse en la clasificación de los mejores jugadores.

"También estamos analizando la manera en que se reparten los puntos a lo largo de un torneo", prosigue la ATP, que baraja otorgar "más puntos a los jugadores que alcanzan las últimas rondas, como las semifinales o la final".

- Cambios en el dobles -

Una reforma de este tipo "recompensaría aún más las grandes actuaciones en los torneos más importantes", anticipa.

Aunque la ATP asegura querer dejar la "libertad" a los mejores jugadores para inscribirse en cualquier categoría de torneos, las líneas maestras desveladas el jueves los fomentarían claramente a priorizar los Masters 1000 en detrimento de los ATP 250 y 500.

El incentivo sería especialmente económico: para 2028, la ATP promete una bolsa de 50 millones de dólares en primas (frente a los 21,5 millones actuales) a repartir entre los jugadores que más destaquen en los Masters 1000, siempre que hayan disputado los ocho torneos obligatorios de esta categoría.

El pago de estas primas dependería también en mayor medida de la evolución del ranking de un jugador a lo largo de la temporada, bajo el principio general de que cuanto mejor esté clasificado un jugador en un Masters 1000, más dinero percibirá.

La ATP reiteró por último que trabaja en una reforma del dobles, pese al levantamiento que ha provocado entre los especialistas de la disciplina.

Las propuestas desveladas el jueves serán objeto de "más consultas" en las próximas semanas, especialmente con los representantes de los jugadores, insistió la ATP.

"El objetivo es estudiar un paquete de reformas finalizado durante nuestras reuniones de fin de año" en Turín, donde se disputará el Masters del 15 al 22 de noviembre, concluye la instancia.