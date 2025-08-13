Deportes

Los leones rugen en el Oeste

El pasado 29 de julio, el Club de Lucha Los Leones del Oeste, celebró sus “bodas de porcelana”: 20 años formando luchadores

Los leones rugen en el Oeste
Cortesía | Integrantes del Club de Lucha los leones del Oeste .
Los leones rugen en el Oeste
Cortesía | Atleta Yusneiry Agrazal West (i) confirmadas en Lucha para ASU 2025.
Los leones rugen en el Oeste
Cortesía | Abel Hidalgo.
Los leones rugen en el Oeste
Los leones rugen en el Oeste
Roberto Robinson
13 de agosto de 2025

El Club de Lucha Los Leones del Oeste, fundado por el profesor Augusto Knight en el año 2005, tiene el objetivo de formar atletas con carácter competitivo, para que representen lo mejor posible a Panamá, tanto a nivel nacional e internacional.

La academia logró consagrarse en los Juegos Juveniles locales por tres años consecutivos (2015-2017): llegó segundo en el 2023 en la misma competencia; además se adjudicó la Copa Antonio González y Fernando Mendoza in memoria en 2015; entre otros méritos.

El club saca el pecho por la provincia de Panamá Oeste, donde tiene como sede el gimnasio de lucha y boxeo de calle L del distriro de Arraiján. Actualmente, aspiran a contar con un centro de entrenamiento para potenciar las prácticas a los residentes de Arraiján, y que éste se convierta en una escuela deportiva que involucre otras disciplinas de combates.

“Gracias a Dios, tenemos una casa, porque empezamos siendo nómadas. Ahora queremos ampliarla, presentar una propuesta a la Autoridad del Canal [de Panamá] para que nos construya un gimnasio apropiado. Estoy seguro de que, con un buen gimnasio, va a salir mucho talento deportivo de nivel competitivo. Queremos llevar algún atleta a la próxima Olimpiada [Los Ángeles 2029]; ese es uno de nuestros objetivo”, manifestó el entrenador Knight.

Actualmente, el club cuenta con jóvenes de 8 años de edad en adelante, residentes en Arraiján, Burunga, Vista Alegre y La Chorrera.

35
estudiantes actualmente conforman el club Leones del Oeste.
Estudiantes destacados del club

ml | El club cuenta con con tres atletas becados como representantes internacionales de Panamá: Abel Hidalgo, Yusneiry Agrazal West y Yumaira Russell.

Yusneiry Agrazal West, quien ha logrado importantes logros, como la medalla de Oro Panamericana y en la Copa Internacional en Paraguay, actualmente se encuentra en Asunción, Paraguay, para los Juegos Panamericanos Junior.

Abel Hidalgo fue medalla Panamericana de bronce. Se encuentra preparándose para participar en los Juegos Centroamericanos y Juegos Bolivarianos, de este año.

Yumaira Russell. medalla de Bronce en los Juegos Bolivarianos de la Juventud U-15. Nos representó en Brasil en los Juegos Panamericanos U-17. Otros atletas del club son: Williams Pérez (bronce en los Juegos Suramericanos y del Caribe. Múltiple - Estilo Greco), Channell Simmons (oro en la Copa Pat Shakespeare, Guatemala), y Britany Bustamante (campeona Nacional U-15).

“En comparación a otros países, el deporte de nuestro país está muy descuidado. No le prestan atención al desarrollo de los clubes, las instalaciones son incipientes y entrenamos con muchas limitaciones, pero a pesar de eso, cuando competimos con países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador, les ganamos”.

De interés

Los entrenamientos en el club son de lunes a viernes, en horario de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

El club tiene atletas desde 8 años de edad.

Los alumnos pagan una cuota de B/.7 mensuales para el mantenimiento del gimnasio.

La atleta del club Yusneiry Agrazal West viajará a Estados Unidos como becada de la Universidad Metodista.

Agrazal West representará a Panamá en la lucha de los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, Paraguay, el 21 y 22 de agosto.

Aspiran a un centro de entrenamiento con las condiciones mínimas para entrenar a los residentes de Arraiján.
Tags:
Oeste
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR