Los leones rugen en el Oeste

El Club de Lucha Los Leones del Oeste, fundado por el profesor Augusto Knight en el año 2005, tiene el objetivo de formar atletas con carácter competitivo, para que representen lo mejor posible a Panamá, tanto a nivel nacional e internacional.

La academia logró consagrarse en los Juegos Juveniles locales por tres años consecutivos (2015-2017): llegó segundo en el 2023 en la misma competencia; además se adjudicó la Copa Antonio González y Fernando Mendoza in memoria en 2015; entre otros méritos.

El club saca el pecho por la provincia de Panamá Oeste, donde tiene como sede el gimnasio de lucha y boxeo de calle L del distriro de Arraiján. Actualmente, aspiran a contar con un centro de entrenamiento para potenciar las prácticas a los residentes de Arraiján, y que éste se convierta en una escuela deportiva que involucre otras disciplinas de combates.

“Gracias a Dios, tenemos una casa, porque empezamos siendo nómadas. Ahora queremos ampliarla, presentar una propuesta a la Autoridad del Canal [de Panamá] para que nos construya un gimnasio apropiado. Estoy seguro de que, con un buen gimnasio, va a salir mucho talento deportivo de nivel competitivo. Queremos llevar algún atleta a la próxima Olimpiada [Los Ángeles 2029]; ese es uno de nuestros objetivo”, manifestó el entrenador Knight.

Actualmente, el club cuenta con jóvenes de 8 años de edad en adelante, residentes en Arraiján, Burunga, Vista Alegre y La Chorrera.