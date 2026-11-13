Los laterales, el boquete del primer naufragio de Zidane con Francia

Los laterales, izquierdo y derecho, hicieron aguas por todas partes bajo el diluvio caído en Milán durante la derrota de Francia por 3-1 en Italia en duelo de la Liga de Naciones, la primera de Zinédine Zidane como seleccionador.

La reconstrucción no se anuncia sencilla. La derrota en San Siro evidencia que los Bleus versión Zizou presentan un desequilibrio entre la abundancia ofensiva y la escasez en los laterales.

En el templo del fútbol italiano, Malo Gusto, ausente en la primera lista de Zidane pero convocado en noviembre pese a haber jugado sólo 34 minutos con el Chelsea desde mediados de septiembre, simbolizó el problema.

Culpable en los dos primeros goles italianos, superado en velocidad por Nicolo Cambiaghi y fuera del alcance de Federico Dimarco, el defensa podría haber facilitado un tercer gol para Italia cuando cometió una falta dentro del área sobre Cambiaghi a la hora de juego.

Pero el penalti fue desaprovechado por Sebastiano Esposito.

- Koundé, titular en entredicho -

Una noche de pesadilla provocada por la ausencia, por una lesión en el tobillo, de Jules Koundé, 70 veces internacional, a quien Zidane ha convertido en uno de sus vicecapitanes.

Desde hace varios años, el jugador del Barça, de 28 años, ha arrasado con la competencia en el carril derecho, pero sus actuaciones desde la pasada temporada están tomando una peligrosa pendiente descendente.

Por detrás de Gusto y Koundé, Zidane, como antes Didier Deschamps, probó al ahora lesionado Pierre Kalulu, de 26 años, quien, sin desentonar, no llamó la atención durante los cuatro partidos de septiembre y octubre.

Para paliar su baja y la de Koundé, el seleccionador innovó sacándose de la chistera a Saël Kumbedi, de 21 años, que juega en el Wolfsburgo, en la segunda división alemana, y que se encontraba en el centro de entrenamiento de Clairefontaine con la selección sub-21 en el momento de la lesión de Kalulu.

"Hay que seguir el fútbol más de cerca para no 'descubrirlo' ahora", se quejó en falso Gérald Baticle, el seleccionador sub-21 francés.

"Nosotros no lo descubrimos: lo conocemos, y conocemos sus cualidades. Es un chico chispeante y alegre. En el campo, es un lateral generoso y serio que se proyecta mucho hacia adelante, pero que defiende bien y tiene mucha energía", añadió.

Kumbedi representa sin duda el futuro del puesto, así como el ejemplo más llamativo del deseo de Zidane de ver emerger una nueva generación de jugadores que formarán la columna vertebral de su equipo mañana.

Pero por ahora, ni su trayectoria bajo el radar ni sus 19 minutos de juego en San Siro hacen pensar que encarne la solución milagrosa a corto plazo para el puesto de lateral derecho.

En la izquierda, la solución tampoco está cerca, aunque Zidane tomó como primera medida contundente al asumir el cargo no llamar a Theo Hernandez, de 29 años, y Lucas Digne, de 33, que estuvieron bajo las órdenes de Deschamps durante el último Mundial sin firmar un gran rendimiento.

- ¿Zaïre-Emery en la derecha? -

Zidane ha preferido al antiguo internacional sub-21 de Bournemouth, Adrien Truffert, de 24 años, y a Andy Diouf, de 23, centrocampista del Inter que suele jugar por la derecha, pero al que el seleccionador quiere instalar en el otro costado.

También en este flanco hará falta tiempo para asentar a dos jugadores jóvenes en el más alto nivel.

Y las otras soluciones de Zidane en ese flanco de la defensa son aún menos numerosas que en el otro, ya que están encarnadas por treintañeros como Jonathan Clauss, de 34 años, o el campeón del mundo en 2018 Lucas Hernandez, de 30.

Capítulo aparte merece el centrocampista del Paris Saint Germain, Warren Zaïre-Emery, de 20 años, un hombre orquesta para Luis Enrique y probablemente el mejor lateral francés del momento, pero al que Zidane quiere por ahora en la medular.