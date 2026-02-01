Los Lakers se desinflan en la posible última visita de LeBron al Madison

En una noche agridulce en Nueva York, LeBron James no pudo evitar este domingo una derrota de Los Angeles Lakers por 112-100 ante los Knicks en su posible último partido en el emblemático Madison Square Garden.

A continuación las principales escenas de una jornada de 10 partidos de la NBA:

- Racha intacta -

Antes de saltar al parqué de la llamada "Meca del básquet", LeBron recibió la noticia de que su racha de presencias consecutivas en el Juego de las Estrellas estaba a salvo.

A los 41 años, King James fue incluido este domingo entre los suplentes de la Conferencia Oeste para la cita del 15 de febrero en Los Ángeles, con lo que alargará a 22 su récord de selecciones consecutivas.

"Veintidós seguidas... No está mal. Bendecido, honrado, de verdad", dijo LeBron a periodistas mientras se alistaba en el vestuario del Madison.

Pero la alegría no fue completa para el Rey, cuya visita a Nueva York despertó más atención de lo habitual al mantener en secreto su futuro tras esta temporada.

Los irregulares Lakers terminaron la noche con una derrota que los desciende a la séptima plaza del Oeste, fuera de la zona de acceso directo a playoffs.

James terminó con 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y fue el único de su equipo que dio la cara cuando los Knicks se escaparon en el marcador en la segunda mitad.

Luka Doncic bordeó el triple doble con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en el primer aniversario de su controvertida venta por los Dallas Mavericks.

Los Knicks, que ascendieron al segundo puesto del Este, lucen cada vez más sólidos y encadenan seis triunfos consecutivos.

Jalen Brunson (12 puntos y 13 asistencias) y Karl-Anthony Towns (11 puntos y 13 rebotes), los dos All-Star de los Knicks, dejaron esta vez los mandos del ataque a OG Anunoby y Landry Shamet, que sumaron 25 y 23 puntos.

"Hemos estado jugando juntos, encontrando maneras de ganar. Lo más importante es respaldarnos mutuamente", afirmó Brunson, que recientemente lideró la reunión de jugadores que recompuso el rumbo.

"No fui solo yo, fuimos todos, pero estamos respondiendo bien. Tenemos que seguir haciéndolo. No podemos conformarnos", subrayó el capitán neoyorquino.

- La mayor victoria de Detroit -

Jefes del Este, los Detroit Pistons aplastaron a los Brooklyn Nets por 130-77 en una noche con mucho que celebrar ante su público.

La diferencia de 53 puntos es la mayor de la historia para la emblemática franquicia de la Motown, que esta temporada ha recuperado el protagonismo perdido.

Campeones en 1989, 1990 y 2004, los Pistons mandan otra vez en el Este con una amplia ventaja de 5,5 victorias sobre Knicks y Boston Celtics además de actuaciones intimidantes como la del domingo.

Su victoria más abultada hasta ahora era ante los propios Celtics por 52 puntos en 2003.

Para los Nets, que dirige el español Jordi Fernández, la paliza del domingo ni siquiera es la peor de este año, después de ser masacrados por 54 puntos por sus vecinos Knicks el 21 de enero.

Cade Cunningham, piedra angular de los nuevos Pistons, guió el ataque local con 18 puntos y 12 asistencias.

Además del base, que ya tenía reservado un puesto de titular en el Juego de las Estrellas, Detroit celebró la elección el domingo como suplente del joven pívot Jalen Duren, que aportó 21 puntos y 10 rebotes.

- Wizards ganan la batalla de colistas -

En Washington, los Wizards vencieron 116-112 a los Sacramento Kings en un duelo entre los últimos clasificados de cada conferencia.

La victoria permitió a la franquicia capitalina salir del pozo del Este, que ahora ocupan los Indiana Pacers.

El novato Will Riley, con 18 puntos desde el banco, fue el máximo anotador de unos Wizards que no dejaron a ningún titular más de 23 minutos en pista.

Por los Kings, últimos del Oeste después de nueve derrotas seguidas, los veteranos Zach LaVine y DeMar DeRozan anotaron 35 y 32 puntos, respectivamente.