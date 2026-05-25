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Los Knicks barren a los Cavs y alcanzan su primera Final de la NBA desde 1999

Los Knicks barren a los Cavs y alcanzan su primera Final de la NBA desde 1999
Landry Shamet (#44), de los New York Knicks, celebra la victoria 130-93 sobre los Cleveland Cavaliers en el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA, en el Rocket Arena de Cleveland, Ohio, el 25 de mayo de 2026 Gregory Shamus
AFP
25 de mayo de 2026

Los Knicks de Nueva York avanzaron este lunes a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 con una victoria imponente ante los Cleveland Cavaliers por 130-93, para extender a 11 partidos su récord de triunfos en los playoffs.

Un sólido Karl-Anthony Towns, que sumó 19 puntos y 14 rebotes, recibió el aporte de O.G. Anunoby y del suplente Landry Shamet, con 17 y 16 puntos cada uno, para sellar una cuarta victoria que no dejara dudas.

Nueva York luchará por la corona a partir del 3 de junio ante los San Antonio Spurs o los Oklahoma City Thunder, que empatan la serie a dos juegos (al ganador de 4 de 7).

Los Knicks, que solo han conquistado el título de la NBA en 1970 y 1973, salieron en Cleveland con bríos a cerrar la llave y llegaron a tener una ventaja de 61-32 durante el segundo cuarto.

Pese a que los Cavs recortaron la diferencia en el descanso con un 68-49, Nueva York se impuso gracias a su efectivo contraataque y a un sólido trabajo defensivo.

En el tercer cuarto se consolidó definitivamente la ventaja neoyorquina sobre los Cavaliers, que tuvieron en Donovan Mitchell a su líder en el tablero con 31 puntos.

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