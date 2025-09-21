Los kenianos Sawe y Wanjiru ganan el maratón de Berlín

El keniano Sabastian Sawe ganó este domingo el maratón de Berlín con un tiempo de 2h02:16, sin conseguir el récord del mundo al que aspiraba, mientras que en categoría femenina se impuso su compatriota Rosemary Wanjiru.

Sawe corrió durante 25 kilómetros marcando el tiempo necesario para batir el récord de su compatriota Kelvin Kiptum (2h00:35).

Pero se quedó solo, sin un marcador de ritmo, en el kilómetro 24 y decayó al final del recorrido, terminando 1 min y 41 seg por encima de Kiptum, que falleció en febrero de 2024 en un accidente de tráfico.

El récord del gran evento en las calles de la capital alemana sigue siendo propiedad de Eliud Kipchoge, campeón olímpico en 2016 y 2021, que ganó el maratón de Berlín en 2h01:09 en septiembre de 2022.

Sawe corrió en Valencia hace diez meses en 2h02:05 en su debut en la disciplina, y en Berlín confirma su estatus como el mejor maratoniano del momento, mejorando la mejor marca mundial del año.

En Berlín, realizó el noveno mejor tiempo en la historia del maratón.

"Fue difícil, pero estaba preparado para ello. Di lo mejor de mí y estoy feliz", explicó Sawe al micrófono del canal RTL.

Ayudado por cinco marcadores de ritmo desde el inicio, el keniano rápidamente tomó el mando de la carrera, dejando atrás al etíope Milkesa Mengesha, ganador el año pasado de la prueba, antes del kilómetro 15.

Mengesha fue el último en seguir el ritmo extremadamente alto al comienzo de la carrera.

Pero en condiciones meteorológicas cálidas (más de 20 grados y más del 65% de humedad), complicadas para el maratón, Sawe redujo la velocidad en los últimos 15 kilómetros.

El segundo lugar de la carrera fue para el japonés Akira Akasaki con un tiempo de 2:06:15, seguido por el etíope Chimdessa Debele (2:06:57).

- Dera Dida roza la remontada -

Wanjiru reinó en categoría femenina, con un tiempo no oficial de 2:21:05, siendo 12 minutos más lenta que el récord del mundo de su compatriota Ruth Chepngetich, 2:09:56, logrado en Chicago en 2024.

En condiciones de calor, Wanjiru tuvo problemas para mantener unos segundos de ventaja sobre la etíope Dera Dida.

Sola en la cabeza de la carrera en el kilómetro 30, la keniana había logrado cerca de un minuto de ventaja sobre Dida a poco más de cinco kilómetros de la meta, pero l etíope remontó, finalizando en 2:21:08, a tres segundos de Wanjiru.

La ganadora este domingo había conseguido el segundo lugar del maratón de Berlín en 2022 en 2:18:00, y logró el mejor tiempo de su carrera durante su victoria en Tokio en marzo de 2024 en 2:16:14, el 15º mejor tiempo de la historia en maratón femenino.