Los Juegos Olímpicos de Invierno llegan a su 25ª edición en Milán Cortina

Los Juegos Olímpicos de Invierno llegan a sus bodas de plata con la edición de Milán Cortina (6-22 febrero), la vigesimoquinta entrega de un evento que se estrenó en Chamonix, en Francia, en 1924.

Las 16 primeras ediciones coincidían en el mismo año con los Juegos Olímpicos de verano, hasta 1992, donde tuvieron lugar las citas de Albertville (Francia) en invierno y de Barcelona (España) en verano.

Los siguientes Juegos de Invierno tuvieron lugar en 1994 en Lillehammer (Noruega) para alejarse en el calendario de sus hermanos veraniegos.

Para Italia, los Juegos de Milán Cortina son los terceros de invierno de su historia, después de Cortina d'Ampezzo 1956 y Turín 2006. A ellos se suma los Juegos Olímpicos de verano de Roma 1960.

Los Alpes acogerán los Juegos Olímpicos de Invierno por undécima vez en su historia, de largo más que cualquier otra cordillera.

-- Juegos Olímpicos de Invierno desde la primera edición en 1924:

1924: Chamonix (Francia)

1928: Saint Moritz (Suiza)

1932: Lake Placid (Estados Unidos)

1936: Garmisch-Partenkirchen (Alemania)

1948: Saint Moritz (Suiza)

1952: Oslo (Noruega)

1956: Cortina d'Ampezzo (Italia)

1960: Squaw Valley (Estados Unidos)

1964: Innsbruck (Austria)

1968: Grenoble (Francia)

1972: Sapporo (Japón)

1976: Innsbruck (Austria)

1980: Lake Placid (Estados Unidos)

1984: Sarajevo (ex Yugoslavia, actual Bosnia)

1988: Calgary (Canadá)

1992: Albertville (Francia)

1994: Lillehammer (Noruega)

1998: Nagano (Japón)

2002: Salt Lake City (Estados Unidos)

2006: Turín (Italia)

2010: Vancouver (Canadá)

2014: Sochi (Rusia)

2018: Pyeongchang (Corea del Sur)

2022: Pekín (China)

2026: Milán Cortina d'Ampezzo (Italia)