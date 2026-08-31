Los grandes momentos de Messi con Argentina

Campeón del mundo y dos veces vencedor de la Copa América con Argentina, Lionel Messi puso fin este lunes a su carrera internacional con la Albiceleste, después de 21 años y 125 goles con la camiseta de su selección, de la que es el máximo anotador.

Estos son los momentos clave, para bien o para mal, del astro rosarino con Argentina:

. 2006: su primer Mundial

Diez meses después de su debut con la selección nacional absoluta -unos fogosos primeros pasos frenados en seco por una expulsión menos de un minuto después de entrar en el campo-, Messi es convocado por José Pékerman para el Mundial de Alemania 2006.

Messi se estrena en el torneo más importante del fútbol en el minuto 74' del segundo partido de la fase de grupos, el 16 de junio de 2006, cuando Argentina dominaba ya 3-0 ante Serbia y Montenegro.

Dio una asistencia a Hernán Crespo apenas cuatro minutos después de su entrada en juego y luego se sumó al festín con un tanto, para cerrar la goleada 6-0 de Argentina en aquel partido, unos días antes de cumplir 19 años.

. 2014: subcampeón en Maracaná

Después de dos eliminaciones consecutivas en cuartos de final ante Alemania (2006 y 2010), Argentina se reencuentra con esa selección en la final del Mundial de Brasil 2014.

En Sudáfrica 2010, Messi no había conseguido marcar, pero en ese Mundial de 2014 había brillado con cuatro tantos y una asistencia, siendo decisivo en el camino del equipo a la final, hasta el punto de ser elegido el mejor jugador de la competición pese a no ser campeón.

El atacante del Barça, convertido en capitán de su selección, vivió con enorme decepción la derrota 1-0 ante los alemanes en la prórroga de la final en el Maracaná de Rio de Janeiro.

. 2016: un primer adiós efímero

Con una carrera gloriosa con el Barça, Messi acumulaba frustraciones con su selección y unas palabras suyas dieron la vuelta al mundo en junio de 2016.

Argentina había perdido la final de la Copa América ante Chile en 2015 y un año después volvía a medirse al mismo equipo en el duelo decisivo del mismo torneo, donde confiaba en tomarse la revancha.

El pulso fue a la tanda de penales, como un año antes, y la historia se repitió: los fallos de Lucas Biglia y del propio Messi provocaron un nuevo título de Chile.

En caliente tras la derrota, el N.10 argentino anunciaba su adiós a la selección con apenas 29 años.

Comenzó entonces una oleada de peticiones para que diera marcha atrás en esa decisión, desde el entonces presidente Mauricio Macri a la leyenda Diego Maradona pasando por miles y miles de hinchas.

Dos meses después, Messi decidía volver, para alivio de todo un país.

. 2021: la primera Copa América, por fin

A punto de dejar el Barcelona después de 17 temporadas para unirse al PSG, Lionel Messi mantuvo la concentración durante la Copa América 2021 en Brasil: fue el comáximo goleador y el máximo asistente del torneo, guiando a Argentina a la final ante la Seleção.

Este 10 de julio de 2021, en territorio hostil, Argentina ganó 1-0 con un tanto de Ángel Di María.

Después de tres finales perdidas en la Copa América (2007, 2015, 2016), Messi se sacaba por fin la espina y saboreaba su primer gran título con Argentina.

. 2022: la cima del mundo

Sobremotivado a las órdenes de Lionel Scaloni, Messi sentía que el Mundial de Catar 2022 era su gran oportunidad.

Desde el principio lo dejó claro y antes de la final había anotado cinco goles, siendo clave para el camino de la Albiceleste hasta el último partido.

La cita era el 18 de diciembre de 2022 en Lusail, cerca de Doha, y el capitán de Argentina asumió su estatus de líder firmando un doblete ante Francia, donde Kylian Mbappé respondió con triplete para firmar un 3-3 que aplazó la decisión hasta la tanda de penales.

Gonzalo Montiel anotó el tiro que dio a Argentina su tercera estrella y con 35 años Messi podía sentirse, por fin, el rey del mundo.

. 2026: destronado en Nueva Jersey

En 2024, Argentina seguía su racha triunfal histórica con un título en la Copa América.

Ya en el Inter Miami y en una etapa crepuscular de su carrera, Messi se propuso acudir al Mundial 2026 de Norteamérica y lo consiguió.

Ya en la entrada en liza, firmó un triplete ante Argelia, una semana antes de cumplir los 39 años.

En ese torneo alcanzó y superó al alemán Miroslav Klose como máximo anotador de la historia de los Mundiales, aunque luego ambos fueron adelantados en esa clasificación durante la misma competición por Mbappé, que elevó la plusmarca a 22 dianas.

Messi se quedó en total con 21 y la última fue su octavo gol en ese Mundial 2026, el 7 de julio en octavos de final, en la victoria casi milagrosa contra Egipto (3-2).

No marcó luego ni en cuartos ante Suiza (3-1), ni en la semifinal contra Inglaterra (2-1). Y tampoco en la final perdida ante España (1-0) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", admitió en Instagram un día después de la derrota ante los españoles.