Los franceses Cizeron y Fournier Beaudry logran el oro mundial en danza sobre hielo

Los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry, campeones olímpicos el mes pasado en Milán, terminaron a lo grande su primera temporada juntos al conquistar el título mundial de danza sobre hielo este sábado en Praga.

Vestidos de azul oscuro, deleitaron al público y a los jueces con una actuación que les valió 138,07 puntos, cerca del récord del mundo.

Acumulando las puntuaciones de los dos programas (la danza rítmica del jueves y la libre de este sábado), sumaron 230,81 puntos, sacando casi veinte unidades a los segundos, los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (211,52 puntos).

Con 209,20 enteros, los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik dieron la sorpresa con el bronce al superar por muy poco a los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, que se quedaron frustrados con el cuarto lugar.

Cizeron y Fournier Beaudry patinaron con la música de la banda sonora original del filme "The Whale" (La ballena), dirigido por Darren Aronofsky en 2022, y consiguieron transmitir un amplio espectro de sentimientos de manera magistral, en un O2 Arena de Praga en un silencio admirativo ante su actuación.

Juntos desde hace poco más de un año, han tenido una temporada perfecta ya que además de los oros olímpico y mundial triunfaron en el Europeo de enero.

Cizeron, de 31 años, consigue el sexto título mundial de su carrera, después de los cinco que consiguió con su anterior compañera de baile, Gabriella Papadakis.

Para Fournier Beaudry, de 33 años, se trata de su primera medalla en un Mundial.