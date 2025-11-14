Los cuatro van por el título

Solo quedan cuatro equipos en busca de la codiciada copa. El Club Atlético Independiente (CAI) reta al vigente campeón Plaza Amador, mientras el Alianza F.C. chocará con el San Francisco F.C., estas son las llaves para definir a los finalistas del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), cuyo duelo por el campeonato está programado para el 29 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, a las 6:00 p.m.

Antes, estos equipos se medirán en semifinales, de ida y vuelta. El primer asalto del CAI-Plaza será el sábado 15 de noviembre en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, desde las 8:00 p.m.

El duelo de vuelta sería el 22 de noviembre. Cabe recordar que en la fase de ‘playoffs’, el CAI derrotó el martes 2-1 al Sporting San Miguelito para ganar su pase a semis. En tanto, Alianza recibe en el Estadio de Los Andes, en Ciudad de Panamá, al SanFra, el domingo 16 de noviembre, desde las 6:15 p.m., en su enfrentamiento de ida de estas semis.

La vuelta estaría planeada para el 21 de noviembre. Alianza superó 3-2 en la tanda de penaltis al CD Universitario, luego de empatar 2-2, en playoffs. Los boletos para estos encuentros, al igual que la final, se comercializan a través de la plataforma ticketplus.