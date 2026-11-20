Horas después de ser arrollados por los Houston Texans, los Indianapolis Colts anunciaron este viernes el despido de Daniel Jones, el quarterback al que entregaron en marzo una monumental extensión de contrato.

Jones, de 29 años, renovó entonces con los Colts por dos temporadas y 88 millones de dólares, de los cuales 50 millones estaban garantizados.

La inversión no ha dado los resultados esperados a Indianapolis que, con un registro de tres victorias y ocho derrotas, se encamina a terminar su sexta campaña consecutiva sin playoffs.

Jones, ex mariscal de campo de los New York Giants, ha cometido 13 intercepciones en 11 partidos de esta temporada, la mayor cifra de su carrera, con solo siete pases de touchdown.

Su salida del equipo se precipitó después de la rotunda derrota del jueves ante los Texans por 26-3, en la que Jones acabó siendo sustituido por el suplente Anthony Richardson.

"Vamos a hacer un cambio en la posición de mariscal de campo. Anthony será nuestro mariscal de campo titular. Y además vamos a cortar a Daniel Jones", anunció este viernes el entrenador Shane Steichen.

El joven Richardson, cuarta elección de Indianapolis en el Draft de 2023, perdió el puesto de titular frente a Jones el año pasado.