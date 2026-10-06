Los clubes accionistas de la Euroliga rechazan por unanimidad la oferta de la NBA

Los 13 clubes accionistas de la Euroliga, reunidos el martes en Cernobbio (Italia), rechazaron por unanimidad la oferta de colaboración presentada por la NBA, que desea lanzar una competición rival en Europa, informó una fuente cercana a las negociaciones.

"Los 13 accionistas han rechazado por unanimidad la oferta, considerada inaceptable en su estado actual", explicó esta fuente, precisando que la puerta no estaba definitivamente cerrada.

Según varios medios, uno de los participantes en la reunión celebrada en la localidad junto al lago de Como habría calificado la iniciativa de la NBA como "colonialista".

La NBA tiene previsto lanzar en otoño de 2027, en asociación con la federación internacional (FIBA), una liga en Europa con 16 equipos, de los cuales 12 serán permanentes en grandes metrópolis (París, Lyon, Londres, Mánchester, Berlín, Múnich, Madrid, Barcelona, Atenas, Estambul, Milán y Roma).

Esta nueva competición verá la luz sea cual sea el resultado de las discusiones con la Euroliga, repite desde hace varios meses la liga norteamericana.

Mientras la viabilidad económica de su proyecto levanta interrogantes, dado que prácticamente todos los grandes clubes europeos pierden dinero, la NBA prevé inyectar 3.000 millones de dólares para cubrir las pérdidas iniciales y aportar su experiencia en los ámbitos comercial, de comunicación, operativos, etc.

Los 13 accionistas (Real Madrid, FC Barcelona, Vitoria, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahçe, Efes Estambul, Bayern Munich, Asvel, Zalgiris Kaunas, CSKA Moscú, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán) han pospuesto la elección de las ocho nuevas franquicias seleccionadas.

"El comité de dirección continúa estudiando los expedientes y presentará una recomendación final para su aprobación en las próximas semanas", precisa la Euroliga en un comunicado.

Se han recibido quince ofertas para estas ocho plazas, entre ellas una del Paris Basketball, y desea darse algo de tiempo antes de elegir la identidad de los nuevos participantes y las modalidades de su entrada en la competición.

La Euroliga, torneo de referencia en Europa desde el año 2000, decidió en julio cambiar, a partir de la temporada 2027-2028, a un formato con 21 franquicias permanentes: ocho nuevas y los 13 clubes accionistas, cuya transformación de las licencias de larga duración (válidas hasta 2036) en franquicias "sigue su curso", según el comunicado.