Los checos Mensik y Muchova ganan los dobles mixtos del Abierto de EEUU

La pareja formada por los checos Jakub Mensik y Karolina Muchova se proclamó el miércoles campeona del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos en Nueva York al vencer en la final al italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

Muchova, finalista de Wimbledon el pasado julio, y el joven Mensik se impusieron por 6-3, 1-6 y 10-6 a Cobolli y Bencic en la culminación de este evento de aperitivo del US Open, cuyas competencias individuales arrancan el domingo.

Por segundo año consecutivo, los organizadores del último Grand Slam del año invitaron a las máximas estrellas del tenis individual para relanzar el interés por este formato de parejas.

Cobolli y Bencic fueron los verdugos el martes de la dupla que más expectación despertó, formada por la icónica Serena Williams y el español Carlos Alcaraz, quien regresó a las pistas tras cuatro meses de baja por lesión.

Este miércoles, Cobolli y Bencic superaron en semifinales a otra de las parejas que acaparó los focos en Flushing Meadows, conformada por el francés Gaël Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, casados desde 2021, por 4-5 (7/9), 4-1 y 10-5.

Mensik y Muchova, de 20 y 30 años, derrotaron en su turno de semifinales a los rusos Andrey Rublev y Mirra Andreeva por 5-4 (8/6), 3-5 y 11-9, en un duelo en el que salvaron dos pelotas de partido en el súper tie-break.

"La verdad es que no esperaba estar aquí esta noche", declaró Muchova durante la entrega de trofeos en la medianoche de Nueva York.

"Vinimos simplemente a divertirnos y a disfrutar de estos dobles mixtos. Y ahora estamos aquí, casi a punto de recibir un trofeo, así que creo que hicimos algo bien", se felicitó la tenista, que compartirá con Mensik el premio de un millón de dólares.