Los Cavaliers asaltan Detroit y se avanzan 3-2 en semifinal del Este

Los Cleveland Cavaliers lograron el miércoles un triunfo 117-113 en la prórroga frente a los Detroit Pistons con el que se adelantaron 3-2 en el global de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que suman tres victorias consecutivas, están a un solo triunfo de alcanzar la final de conferencia por primera vez desde 2018.

El veterano James Harden, con 30 puntos, encabezó a unos Cavaliers que remontaron 15 puntos en contra en la cancha de Detroit, primer sembrado del Este.

Los Pistons de Cade Cunningham, que llegó a 39 puntos y 9 asistencias, están ahora obligados a ganar el sexto duelo del viernes en Cleveland y un séptimo y definitivo el domingo en Detroit.