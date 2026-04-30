Los Bucks de Antetokounmpo nombran a Jenkins como nuevo entrenador

Tras perderse los playoffs de la NBA por primera vez desde 2016, los Milwaukee Bucks anunciaron este jueves la contratación del entrenador Taylor Jenkins como sustituto de Doc Rivers.

Jenkins, que estaba libre tras su sorprendente despido por los Memphis Grizzlies en marzo de 2025, deberá reencauzar el rumbo de los Bucks en un momento de máxima incertidumbre por la posible salida de Giannis Antetokounmpo.

La superestrella griega, líder del equipo que conquistó el anillo en 2021, tiene la posibilidad de convertirse en agente libre en 2027, lo que podría empujar a Milwaukee a negociar de nuevo su traspaso antes del inicio de la próxima temporada.

Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, ha expresado su intención de volver a competir por el título, una meta de la que actualmente están muy lejos los Bucks, que no ganan una eliminatoria de playoffs desde 2022.

Jenkins, de 41 años, ya fue técnico asistente de Milwaukee en la campaña 2018-2019, antes de ejercer como entrenador jefe de los Grizzlies durante seis temporadas.

"Taylor es un entrenador innovador y decidido que encarna la cultura de la victoria y el trabajo duro", dijo el mánager general de los Bucks, Jon Horst. "Es la persona indicada para llevar a nuestro equipo al siguiente nivel".

Jenkins, que guio a los Grizzlies a cuatro participaciones en playoffs, tomará el testigo del veterano Doc Rivers.

El extécnico de los Boston Celtics renunció al cargo después de que los Bucks terminaran una racha de nueve presencias seguidas en playoffs, tras una turbulenta fase regular con 32 victorias y 50 derrotas.