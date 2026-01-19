Los Bills despiden al entrenador McDermott tras caída en playoffs de NFL, según medios

Los Buffalo Bills despidieron al entrenador en jefe Sean McDermott tras la dolorosa derrota en los playoffs de la NFL el fin de semana en casa de los Denver Broncos, informaron medios estadounidenses este lunes.

Búfalo sufrió una desgarradora derrota 33-30 en tiempo extra ante los Broncos en la ronda divisional, la más reciente de una serie de fracasos en postemporada bajo la conducción de McDermott.

El entrenador estaba al mando desde 2017 y llevó a los Bills a los playoffs en cada una de las últimas siete campañas.

Ganaron cinco títulos divisionales consecutivos de 2020 a 2024, pero nunca avanzaron más allá del juego de campeonato de la Conferencia Americana de Football americano (AFC).

McDermott, de 51 años, deja Búfalo con un registro de temporada regular de 98-50, pero apenas 8-8 en los playoffs.

Los Bills nunca han ganado un Super Bowl, a pesar de que llegaron a cuatro ediciones consecutivas en la década de 1990.