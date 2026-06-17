Los Ángeles albergará en 2027 la décima edición de la Laver Cup

La Laver Cup, competición anual que enfrenta a las principales figuras del tenis masculino del Equipo Europa y del Equipo Mundo, se disputará el próximo año en Los Ángeles, anunciaron el miércoles los organizadores.

El Intuit Dome, situado en Inglewood y sede de los Clippers de Los Ángeles de la NBA, albergará el torneo del 24 al 26 de septiembre de 2027.

El Equipo Europa domina el historial por 5-3, aunque el Equipo Mundo ganó tres de las últimas cuatro ediciones antes del torneo de este año, previsto para septiembre en Londres y que forma parte del calendario del circuito ATP.

El Intuit Dome acogió el Juego de las Estrellas de la NBA en febrero y será la sede de las competiciones de básquetbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Los Ángeles es uno de los principales destinos del mundo para grandes eventos deportivos", afirmó Steve Zacks, director ejecutivo de la Laver Cup.

"No se nos ocurre una mejor ciudad ni un mejor escenario para albergar la décima edición de la Laver Cup", agregó.