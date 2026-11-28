Barridos hace una semana por Inglaterra, los All Blacks neozelandeses se cobraron la revancha ante ese mismo rival, al que derrotaron 37-12 este sábado cerca de Londres para quedarse con el tercer puesto del Campeonato de Naciones de rugby.

Con este triunfo kiwi en Twickenham, el templo inglés del deporte del balón ovalado, el Sur reduce a 3-1 su desventaja respecto al Norte en la lucha por el trofeo a mejor hemisferio de esta primera edición del torneo.

Con dieciséis puntos, fruto de dos transformaciones y cuatro penales, el líder anotador de los neozelandeses en el partido fue Richie Mo'unga.

Después de que el pasado fin de semana terminara la fase de grupos, de viernes a domingo tiene lugar el fin de semana de finales, en el que los equipos que terminaron en el mismo lugar en las clasificaciones finales de las dos divisiones ("Hemisferio Norte" y "Hemisferio Sur") se miden entre sí.

El viernes, el Norte se había distanciado 2-0 con la victoria de Irlanda sobre Australia (38-14) en la pugna por el quinto puesto del torneo y la de Italia sobre Fiyi (23-21) por evitar el último puesto de la competición.

Este sábado, Gales reafirmó el dominio europeo con un contundente 40-10 sobre Japón -integrado en la división Sur pese a su situación geográfica- en el partido por el noveno puesto, por lo que Nueva Zelanda consiguió el primer punto para su hemisferio.

El domingo tendrá lugar el desenlace final y se decidirá el trofeo a mejor hemisferio y el de la selección campeona.

En busca del séptimo puesto final, Argentina se enfrentará a Escocia, y el choque final será por coronarse "Campeón de las Naciones", entre Francia y Sudáfrica, los equipos que dominaron sus respectivas divisiones en la fase regular.