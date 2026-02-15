Los alemanes Hase y Volodin lideran parejas de patinaje artístico tras programa corto

Los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin se colocaron al frente de la prueba de parejas de patinaje artístico de los Juegos de Milán-Cortina, este domingo al término del programa corto.

Con una puntuación de 80,01 puntos, toman una cómoda ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (75,46).

Los canadienses Lia Pereira y Trennt Michaud les siguen en tercera posición (74,60) antes del libre, programado el lunes.

Sobre un tango perfectamente controlado, los alemanes, en constante progresión en los últimos años, ofrecieron una actuación potente y rápida sin errores para hacerse con el liderato.

Dos días después de una noche llena de giros en la categoría masculina, la pista milanesa vivió nuevas sorpresas con errores inesperados de varios favoritos.

Así, los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara, que partían como grandes favoritos, solo ocupan la quinta posición con 73,11 puntos.

Los bicampeones del mundo (2023 y 2025), ganadores de la Final del Grand Prix el pasado diciembre, fueron penalizados por un levantamiento no autorizado a mitad de programa.