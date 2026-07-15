"Lo vivo con tranquilidad", dice a la AFP la doble rusa de Haaland

Una modelo rusa de marcado parecido físico con la estrella noruega del fútbol Erling Haaland declaró a la AFP que vive la fama que le ha generado ese hecho "con tranquilidad", luego de un periodo de incomprensión ante las bromas de las que era objeto.

"Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad", contó Anastasia Kostromitina durante una entrevista desde Moscú.

Frente abombada, nariz achatada, labios carnosos, ojos azules hundidos y larga melena rubia: su rostro presenta, en efecto, múltiples rasgos en común con el goleador del Manchester City y de la selección de Noruega.

La joven rusa cuenta que desde hace cuatro años su familia y amigos bromeaban con la similitud de rasgos. Pero Kostromitina, de 24 años, no se decidió a asumir públicamente ese parecido hasta que Haaland se convirtió en uno de los mejores jugadores del Mundial 2026 y además en uno de los principales protagonistas de multitud de chistes y videos humorísticos en redes sociales.

En un breve video publicado el 5 de julio en Instagram, la modelo aparece reproduciendo fielmente una sonrisa, una mirada, una mueca y un gesto característico de Haaland. Desde entonces, esta publicación ha recibido más de 6 millones de "me gusta".

Anastasia Kostromitina vivió esta repentina viralidad como "un sueño" y atribuye ese éxito, además de a su incuestionable parecido físico, a cierto talento de su parte para imitar los gestos faciales de Haaland.

"Creo que se me da bastante bien reproducirlos, sobre todo porque no tengo que esforzarme especialmente", dice, antes de confesar entre risas que espera que "Erling" vea su video e "incluso que quizás se ría con ello".

Convertida en aficionada de Noruega, la joven rusa está "decepcionada" de que los escandinavos hayan perdido en su cuarto de final contra Inglaterra.

"Erling no intenta posar delante de las cámaras", analiza. "En su caso, simplemente le sale así. Tiene gestos muy simpáticos, emociones genuinas, es genial, y eso es lo que atrae a la gente".