Lo más destacado del deporte femenino en 2025

El deporte femenino cierra 2025 con un crecimiento global consolidado sin precedentes, con ingresos proyectados de 2.350 millones de dólares, 25% más que 2024, según la consultora Deloitte.

El ascenso lo impulsan, además de excepcionales logros deportivos, la liga norteamericana de baloncesto, los esfuerzos de la FIFA por alcanzar 60 millones de futbolistas registradas para 2027 y las ganancias disparadas de las mejores tenistas.

Estas fueron las protagonistas y los hechos del deporte femenino más importantes en 2025:

Aryna Sabalenka: la consistencia

La bielorrusa de 27 años cierra su segunda temporada consecutiva como número uno del mundo tras conquistar cuatro títulos, incluido el US Open, el cuarto Grand Slam de su carrera, y los WTA 1000 de Miami y Madrid, así como el WTA 500 de Brisbane. Además, alcanzó la final en Australia, Roland-Garros y WTA Finals.

Sabalenka termina el año como la tenista que más victorias ha logrado durante una sola temporada (63), y la que más ingresos por premios percibió en el circuito femenino este curso, con más de 15 millones de dólares.

Sydney McLaughlin-Levrone, la leyenda continúa

Este año, la velocista estadounidense decidió cambiar su prueba favorita, la de 400 m vallas, por la misma distancia sin obstáculos, y se proclamó campeona del mundo en Tokio con la segunda mejor marca de la historia.

La atleta de 26 años se colgó su quinto oro mundial y fue elegida Atleta del Año por World Athletics. No pierde una carrera en la vuelta a la pista (con o sin obstáculos) desde hace dos años.

Faith Kipyegon, la reina del "milqui"

Faith Kipyegon volvió a sellar su leyenda como la mejor mediofondista de todos los tiempos.

A los 31 años, la keniana conquistó su cuarto oro en los 1.500 m en el Mundial de Atletismo de Tokio, que se suma a un extenso palmarés con oros en los tres últimos Juegos Olímpicos y dos récords mundiales vigentes.

María Pérez, al olimpo del atletismo

La española de 29 años se confirmó como una de las mejores marchistas de la historia.

En Tokio revalidó sus títulos mundiales en los 20 km y los 35 km marcha y se convirtió en la primera mujer que repite doblete mundialista, una proeza que solo han podido presumir leyendas como Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah.

World Athletics la eligió este año como Mejor Atleta Fuera del Estadio.

Aitana Bonmatí, tres veces indiscutible

La mediocampista del FC Barcelona, de 27 años, reafirmó en septiembre su estatus como la mejor futbolista del mundo al conquistar su tercer Balón de Oro consecutivo.

En 2025, obtuvo con el equipo culé la Liga Española y la Copa de la Reina, y fue elegida mejor jugadora de la Eurocopa luego de recuperarse de una meningitis y conducir a La Roja hasta la final.

Ganadora de un Mundial y de tres Ligas de Campeones, la catalana es también una abanderada de la equidad de género, al punto que en su discurso en el Balón de Oro destacó que por primera vez el galardón entregaba los mismos premios en categoría masculina y femenina.

El fenómeno WNBA

Las jugadoras de la WNBA iniciaron 2025 decididas a convertir el renovado fenómeno financiero del básquetbol profesional femenino estadounidense, cuya base de seguidores creció más del 31% en dos años, según la firma Nielsen, en una oportunidad de mejorar sus condiciones laborales.

Las basquetbolistas se han plantado como un colectivo y mantienen negociaciones con una liga en franca expansión, que impuso récords de ingresos y de audiencia durante esta temporada y espera contar con 18 franquicias para 2030.

Las jugadoras lograron renegociar un convenio anterior y poner sobre la mesa un nuevo esquema que proyecta promedios salariales de hasta medio millón de dólares para 2026, cifras que desafían desigualdades enquistadas desde la fundación de la liga en 1997.

Tenistas multimillonarias

Este año, el dinero reconfiguró el deporte femenino y el tenis domina sin discusión.

Según Sportico, referente de la industria, 10 de las 15 atletas mejor pagadas del mundo son tenistas.

La estadounidense Coco Gauff, número tres del ranking WTA, encabeza la lista por tercer año seguido con 31 millones de dólares, 8 millones en premios y el resto por cuenta de patrocinios enormes.

La sigue de cerca Aryna Sabalenka (30 millones de dólares) y completa el podio Iga Swiatek (23,1 millones).

El top-10 incluye a Qinwen Zheng (20,6 millones), Madison Keys (13,4), Elena Rybakina (12,6), ganadora del mayor premio económico en la historia del deporte femenino con 5,23 millones en las WTA Final, y Naomi Osaka (12,5).