"Lo importante ahora es descansar", dice Sinner sobre Roland Garros

Claro favorito para ganar Roland Garros (24 de mayo-7 de junio) tras su título en Roma este domingo, el número 1 mundial Jannik Sinner es consciente de haber forzado mucho la máquina con 28 partidos en los últimos dos meses y medio. "Lo importante ahora es descansar", declaró en rueda de prensa."La prioridad ahora va a ser descansar lo máximo posible en los próximos dos o tres días. No va a haber muchos entrenamientos, eso seguro, y nada de tenis", explicó el italiano, que se ha convertido en el segundo jugador de la historia, después del serbio Novak Djokovic, en conquistar los nueve Masters 1000 del calendario."Quiero pasar tiempo con mi familia, desconectar del tenis y estaré en París a partir del jueves. Lo importante ahora es descansar", insistió.Sinner, de 24 años y ya ganador del Abierto de Australia (2024 y 2025), Wimbledon (2025) y el US Open (2024), puede completar su colección de títulos de Grand Slam si se impone sobre la tierra batida parisina."Como ya he dicho, Roland Garros es y sigue siendo mi objetivo del año. Lo que he hecho hasta ahora es increíble, me doy cuenta, pero ahora sé lo que tengo que hacer: es el momento de descansar, de mantenerse en forma, porque llega el torneo más importante para mí", subrayó el italiano, que encadenó el domingo una 28ª victoria consecutiva en el circuito, 34º partido consecutivo ganado en Masters 1000, un récord."Ya veremos qué pasa allí, no quiero meterme demasiada presión", añadió.Preguntado por la posibilidad de ganar, tras sus victorias en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, los nueve Masters 1000 programados este año, Sinner consideró que "no era realista y yo siempre he sido una persona realista"."Ahora hemos ganado aquí y estamos contentos, pero es imposible mantenerse a este nivel durante toda la temporada", añadió.El número 1 mundial, con 29 títulos en su palmarés, precisó además que no disputará ningún torneo sobre hierba de preparación antes de Wimbledon (29 de junio-12 de julio).