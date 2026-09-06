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Lluvias obligan a posponer el cuarto juego de la final del béisbol U23

Lluvias obligan a posponer el cuarto juego de la final del béisbol U23
FEDEBEIS | Vista del campo.
Redacción Web
06 de septiembre de 2026

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció la postergación del cuarto partido de la Serie Final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, debido a las condiciones provocadas por las lluvias registradas este domingo.

El encuentro estaba programado para las 7:00 p.m. de este domingo 6 de septiembre, pero fue reprogramado para este lunes 7 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

La serie final, pactada al mejor de cinco partidos, se encuentra 2-1 a favor de Occidente, equipo dirigido por Rodolfo Aparicio.

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