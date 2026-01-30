Lloyd LaBeach llevó al país al podio olímpico

En la historia del deporte panameño hay nombres que brillan con luz propia, pero pocos han marcado tanto como Lloyd Barrington LaBeach. Nacido el 28 de junio de 1922 en la ciudad de Panamá, fue un velocista recordado por sus actuaciones en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.

Sus primeros pasos en el atletismo se dieron lejos de su tierra natal. La familia regresó a Kingston, Jamaica, donde LaBeach comenzó a destacar desde muy joven en pruebas de velocidad y salto en el colegio Tutorial y Gaindstead, dejando muestras tempranas de su extraordinario talento atlético.

Antes de los Juegos Olímpicos, el panameño sorprendió al mundo en pruebas universitarias y regionales, registrando marcas destacadas y acercándose a récords mundiales, lo que lo ubicó entre los velocistas más rápidos de su época.

El punto más alto de su carrera llegó en Londres 1948, los primeros Juegos realizados tras la Segunda Guerra Mundial. LaBeach compitió en las pruebas de 100 y 200 metros planos, donde obtuvo dos medallas de bronce, con tiempos de 10.6 y 21.2 segundos respectivamente, convirtiéndose en el primer panameño y centroamericano en subir al podio olímpico.

Después de una brillante trayectoria deportiva, LaBeach se retiró del atletismo en 1957. Falleció el 17 de febrero de 1999 en Nueva York, su muerte a causa de un accidente cerebrovascular.