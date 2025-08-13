Liverpool gasta una fortuna para retener un título de Premier League muy competido

Liverpool se ha gastado una fortuna para defender el título de la Premier League conquistado la temporada pasada, pero se enfrenta a una dura competencia, con el hambriento Arsenal, el rejuvenecido Manchester City o el flamante campeón del mundo, Chelsea.

Tras conquistar su 20º título (igualando el récord del Manchester United) en la primera temporada de Arne Slot en el banquillo de Anfield, Liverpool ha llevado a cabo un proceso de reconstrucción en un verano marcado por la tragedia.

El delantero portugués Diogo Jota, uno de los jugadores más queridos por la afición de los Reds, murió en un accidente de tráfico en España cuando viajaba a Inglaterra para incorporarse a los entrenamientos del equipo, a comienzos de julio.

El homenaje a Jota continuará toda la temporada, con el mensaje "Forever 20", el dorsal que llevaba el jugador y que el club ha retirado, impreso en las camisetas de los jugadores.

- 350 millones de dólares invertidos -

En un intento de reforzarse para retener el título y luchar también por la corona europea, los Reds se han gastado ya 350 millones de dólares en Florian Wirtz, el traspaso más caro en la historia del campeonato inglés con 150 millones, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

Sin embargo, la marcha del colombiano Luis Díaz al Bayern Múnich y del uruguayo Darwin Núñez al fútbol saudita, además del fallecido Jota, parece haber debilitado el ataque del Liverpool, por lo que se espera que el club acabe fichando otro punta, con el sueco del Newcastle Alexander Isak como favorito, en otra operación que podría suponer un nuevo récord.

Si bien Slot admite que su equipo es favorito para ganar el título, rechaza que sea por el dinero invertido. "Hemos gastado mucho y comprado buenos jugadores... como han hecho otros. Si somos favoritos es porque ganamos el título la temporada pasada, no por el dinero invertido".

También queda por resolver las dudas que genera el equipo en defensa, como quedó demostrado el domingo en la derrota por penales frente al Crystal Palace en la Community Shield.

- Zubimendi apunta, Gyokeres dispara -

"Si quieres competir para ganar la liga, no puedes conceder esas oportunidades", lamentó el técnico neerlandés tras el partido que acabó con el resultado de 2-2 (3-2 en penales).

Sin ganar el título desde hace 22 años y tras acabar segundo en las tres últimas ediciones, el Arsenal de Mikel Arteta quiere volver a levantar el trofeo y para ello ha gastado 270 millones de dólares.

El técnico español cuenta con un nuevo director de juego, el centrocampista de la Roja Martín Zubimendi, un goleador, el sueco Viktor Gyökeres y refuerzos en todas las líneas, desde la portería con Kepa Arrizabalaga al ataque con Noni Madueke, pasando por el central Cristian Mosquera y el volante Christian Norgaard.

Jugadores que se unen a los que ya tenía el Arsenal para formar una de las plantillas más completas de Inglaterra.

- Cura de rejuvenecimiento en el Etihad -

Tras perder el título tras cuatro años de reinado, el Manchester City emprendió en enero un proceso de rejuvenecimiento que ha continuado este verano, con las llegadas de Tijjani Reijnders, James Trafford, Rayan Aït-Nouri y, sobre todo, Rayan Cherki, el internacional francés llamado a ocupar el vacío dejado por Kevin de Bruyne, que se marchó a Nápoles tras una década de éxitos en el Etihad Stadium.

Sin olvidar a los que llegaron en enero: Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush y Nico González.

En total, más de 400 millones de dólares en lo que va de 2025 para volver a pelear por todo... aunque seguramente el "fichaje" más importante sea la completa recuperación del último Balón de Oro, Rodri Hernández, tras perderse casi toda la temporada pasada por una lesión de rodilla.

El Chelsea tampoco ha reparado en gastos, más de 326 millones de dólares, aunque es cierto que los Blues son el club que mejor ha vendido también.

- Chelsea, campeón del mundo -

Jamie Gittens, Liam Delap, Jorrel Hato, Dario Essugo son algunos de los jugadores que aterrizan en Stamford Bridge, aunque los que más ilusión provocan en los aficionados son dos jóvenes brasileños: Estevao y Joao Pedro.

Este último ya ha tenido un impacto inmediato, ya que fue uno de los destacados en la conquista del título del Mundial de Clubes en julio pasado.

Tras una temporada calamitosa, sin títulos y fuera de Europa, Manchester United ha gastado 260 millones de dólares en rearmarse ofensivamente, con la contratación de los extremos Matheus Cunha y Bryan Mbeumo y el goleador Benjamin Sesko.

La fiebre derrochadora no solo afecta a los grandes: los recién ascendidos también han movido ficha para mantenerse en el lucrativo primer escalón del fútbol inglés: el Sunderland, en su regreso a la élite tras ocho años, ha gastado más de 160 millones de dólares, por los 146 millones que ha invertido el Burnley o los casi 100 millones del Leeds.

Todo ello hace presagiar una temporada competitiva y emocionante en la mejor liga del mundo.