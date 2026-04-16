Liverpool confirma la rotura del Aquiles de Ekitiké, que se pierde el Mundial

Tal como se temía desde el pasado martes, cuando cayó lesionado frente al Paris Saint Germain, el delantero francés del Liverpool Hugo Ekitiké sufre una rotura del tendón de Aquiles y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial, anunció este jueves el club inglés.

"El Liverpool FC puede confirmar que Hugo Ekitike ha sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles", informó la entidad en un comunicado.

"Las exploraciones del tejido confirmaron la rotura del tendón de Aquiles. Por lo tanto, Ekitike estará fuera de juego durante las semanas restantes de la temporada de clubes y no podrá participar en el Mundial de este verano con Francia", añadió.

La baja de Ekitiké para el Mundial ya fue avanzada el miércoles por el propio seleccionador francés, Didier Deschamps, quien admitió que la grave lesión del delantero "desgraciadamente le impedirá terminar la temporada con el Liverpool y participar en el Mundial" en un comunicado transmitido a medios franceses.

En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, perdido 2-0 por el Liverpool ante el Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké se lesionó en el minuto 28, llevándose de inmediato la mano a la parte posterior del tobillo derecho.

Abandonó el terreno de juego en camilla, entre lágrimas, tras ser incapaz de levantarse a pesar de varios intentos.

Con la selección francesa, Ekitiké suma 8 partidos, el último el 29 de marzo en la victoria contra Colombia (3-1) en el marco de la minigira de los Bleus por Estados Unidos. Tres días antes, había marcado su segundo gol ante Brasil (victoria por 2-1).

Francia está encuadrada en el Grupo I del Mundial de Norteamérica junto a Senegal, Irak y Noruega.