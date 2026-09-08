LIV Golf solicita protección por bancarrota en EEUU y promete una gira "2.0"

LIV Golf, el circuito profesional que invirtió miles de millones de dólares e irrumpió en 2022 como rival del tradicional PGA Tour, anunció este jueves que se acogió a la protección por bancarrota en Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, caracterizado por el enorme flujo de gastos y premios, LIV sacudió el mundo del golf y provocó profundas divisiones en el deporte, antes de perder el respaldo de los inversores saudíes de gran músculo financiero a principios de este año, lo que desencadenó una carrera desesperada por mantenerse a flote.

"Este proceso nos da la estructura y el tiempo para buscar una transacción histórica y comenzar el próximo capítulo de LIV Golf", dijo Scott O'Neil, director ejecutivo de la organización.

O'Neil añadió que LIV todavía tiene la intención de regresar el próximo año con un nuevo formato, "centrado en los aficionados, con un modelo de propiedad innovador que prioriza a los jugadores y como parte del ecosistema global del golf".

Sin embargo, en el comunicado explicó que "por el momento no se anunciarán decisiones definitivas sobre el calendario de 2027 ni sobre torneos específicos".

El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita había invertido unos 5.000 millones de dólares en el circuito antes de retirarse abruptamente este año.

El PIF concederá ahora un préstamo de casi 50 millones de dólares para financiar el proceso de bancarrota y reorganización, según el comunicado de LIV.

Estrellas del golf como los estadounidenses Dustin Johnson, Bryson DeChambeau o el español Jon Rahm, figuran como los mayores acreedores del circuito, con reclamaciones que superan los 5 millones de dólares cada uno.

Los documentos judiciales, consultados por la AFP, revelan que LIV acumula pasivos de hasta 1.000 millones de dólares frente a al menos 1.000 acreedores.

-LIV "2.0"-

A la par con la solicitud de bancarrota presentada en Estados Unidos, LIV Golf también está buscando que el recurso se reconozca en Inglaterra y Gales para proteger sus activos y operaciones internacionales.

Los directivos de LIV han prometido que la próxima temporada surgirá una versión "2.0" del circuito, con nuevos inversores, un calendario más reducido y premios económicos menores, aunque esto sigue siendo muy incierto.

Entre las propuestas, LIV tiene previsto organizar torneos en cinco continentes, en sedes que incluyen Australia, Sudáfrica, México, Inglaterra, Hong Kong y Estados Unidos.

"Tenemos la intención de ampliar nuestras listas de participantes a 75 jugadores, introducir un corte y crear vías adicionales para que los jugadores se ganen su lugar en LIV Golf, incluidas las rondas de clasificación de los lunes", señaló la organización.

Gran parte del futuro de la estrategia dependerá de si continúan a bordo los golfistas más destacados.

La empresa mantiene conversaciones avanzadas con los golfistas, incluso sobre "la creación de una estructura de propiedad que alinee los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la Liga".

LIV no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP sobre este asunto.

Diversas informaciones vinculan a varias estrellas de LIV con un posible regreso al PGA Tour y a otros circuitos, aunque PGA ha advertido que por ahora no tiene planes de ofrecerles una vía de retorno a los jugadores que salieron del rebaño y entraron a LIV.