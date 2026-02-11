Lindsey Vonn fue operada una tercera vez de la pierna izquierda

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, que se fracturó el domingo el fémur izquierdo durante el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, fue operada una tercera vez en esa pierna desde el accidente, anunció ella misma este miércoles en Instagram.

"He tenido mi tercera operación hoy y ha sido un éxito. La palabra 'éxito' tiene un sentido completamente diferente al de hace unos días. Hago progresos y, aunque son lentos, sé que esto va a ir bien", escribió para acompañar una foto suya tumbada en la cama del hospital, donde se ve su pierna izquierda consolidada por un impresionante fijador externo que parece ir de la tibia a la cadera.

La "Speed Queen", que aspiraba a ser una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos a sus 41 años, se cayó a los trece segundos del descenso del domingo en la pista Olimpia delle Tofane.

Fue evacuada en helicóptero al hospital de Cortina d'Ampezzo en un primer momento, y de allí trasladada a un hospital de Treviso, donde fue sometida a dos intervenciones.

El lunes, Vonn anunció que sufría "una fractura compleja de la tibia (izquierda) que necesitará varias operaciones".