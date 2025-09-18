Liga de Quito gana 2-0 a Sao Paulo y se asoma a las semis de Libertadores

Liga de Quito se impuso por 2-0 sobre el brasileño Sao Paulo este jueves en la altura de la capital ecuatoriana y quedó a puertas de las semifinales de la Copa Libertadores de 2025.

El Rey de Copas, único equipo ecuatoriano en alzar el principal trofeo de clubes de América, rebasó con tantos de Bryan Ramírez (15 minutos) y Michael Estrada (78) en el duelo de ida de los cuartos de final, que se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Monarca de la Libertadores (2008), de la Sudamericana (2009 y 2023) y la Recopa Sudamericana (2009 y 2010), Liga saltó con todo el ímpetu para derrotar al tricolor paulista, conducido por el letal exatacante argentino Hernán Crespo.

Su esfuerzo rindió frutos al ponerse a ganar desde temprano frente a un gigante de Brasil que en los últimos años ha tenido poco brillo, pero que en octavos eliminó en penales al Atlético Nacional de Colombia.

Sin dudar, Ramírez conectó en el primer cuarto de hora un derechazo para anidar por la diestra del guardameta Rafael, luego de recibir un centro del zaguero uruguayo Gian Franco Allala casi desde la media cancha.

- Gol que pasma -

El tanto cayó como un baldazo de agua helada sobre el conjunto paulista, emperador de las Libertadores de 1992, 1993 y 2005, así como de dos Intercontinentales (1992, 1993) y del Mundial de Clubes de 2005, que desde el arranque se apoderó de las acciones.

La escuadra alba, que en la fase anterior eliminó al brasileño Botafogo, actual campeón de la Libertadores, fue más ofensivo en su fortificación ubicada en el norte de Quito y a 2.850 metros sobre el nivel del mar, donde se mantiene invicta en lo que va del certamen.

Con la mayor posesión y su 4-3-3, los visitantes poco pudieron hacer en el primer tiempo para llegar hasta la última línea con miras a abatir al arquero Gonzalo Valle, quien tuvo casi toda la parte inicial para ver cómo jugaban sus compañeros en terreno ajeno.

- Despertar -

Sao Paulo, de andar irregular en la poderosa liga brasileña, se sacudió en la etapa complementaria y quemó lo que tuvo para crear peligro en arco rival, sin alcanzarle para volver a casa al menos descontando el resultado.

Liga amplió la ventaja en la recta final del encuentro, con la anotación de Estrada. El artillero, que siete minutos antes reemplazó a Alejandro Cabeza, remató con el botín derecho ante la confusión de los contrarios, que metros adelante se dejaron robar el balón.

La revancha tendrá lugar en el Morumbi de Sao Paulo el próximo jueves, donde el Tricolor tendrá que jugarse el todo por el todo para tratar de volver a ganar un título internacional después de 13 años. La última vez que lo hizo fue en 2012, al conquistar su única Sudamericana.

El mejor de la llave enfrentará en semifinales al ganador entre el argentino River Plate y el brasileño Palmeiras, que el miércoles se impuso 2-1 en Buenos Aires.

Alineaciones:

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quinteros (Josué Cuero, 84), Fernando Cornejo (Kevin Minda, 71), Carlos Gruezo, Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastran, 84), Jason Medina (Alejandro Cabeza, 58, y Michael Estrada, 71) y Gabriel Villamil. DT: Tiago Nunes.

Sao Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco - Cédric Soares (Mailton Dos Santos, 46), Damián Bobadilla (Rodrigo Almeida Mendonça, 70), Maia Pablo, Marcos Antonio, Enzo Hernán Díaz - Emiliano Rigoni (Aldemir dos Santos, 70) y Luciano. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).