Lía Córdoba cae en cuartos de final y termina quinta en Dakar 2026

La boxeadora panameña Lía Córdoba quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras perder por decisión dividida ante la azerbaiyana Gular Huseynova en la categoría de 51 kilogramos.

De acuerdo con el reporte oficial del Comité Olímpico de Panamá (COP), el combate, celebrado en el Pabellón C del Dakar Expo Center, terminó con votación de 1-4 a favor de Huseynova, en una pelea que se mantuvo cerrada hasta el último asalto.

Las tarjetas de los jueces reflejaron lo ajustado del enfrentamiento: dos marcaron 29-27 a favor de la representante de Azerbaiyán, uno dio el mismo resultado a Córdoba y los otros dos registraron empate 28-28, con decisión favorable para la rival.

Con este resultado, la panameña finaliza en el quinto lugar de su categoría y cierra su participación en la competencia juvenil internacional.