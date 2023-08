Leyanis Pérez, la joven triplista cubana que reta a Yulimar Rojas

Con Yulimar Rojas como más que firme candidata al oro el viernes en el triple salto del Mundial de atletismo de Budapest, la batalla entre las demás parece ser por la medalla de plata. La joven cubana Leyanis Pérez parece con capacidades para pelear por ella, aunque prefiere no autolimitarse.

Con 21 años, la joven de Pinar del Río de 1,84 metros de altura cumplió en la ronda clasificatoria del miércoles, accediendo a la final en su primer intento y sin desgaste físico. En plena euforia no dudó en ser ambiciosa al considerar que el nombre de la campeona en su prueba no está decidido de antemano, al contrario de lo que casi todo el mundo cree.

"¡No es imposible!", se ilusionaba Leyanis Pérez en declaraciones a la AFP después de su pase a la final, considerando que Yulimar Rojas puede ser derrotada.

"Al contrario, competir contra ella me llena de energía, me gusta saber que estoy compitiendo contra la mejor del mundo, contra la campeona. Muchas veces he competido contra ella y he tenido grandes resultados", destacó.

Lo cierto es que el abismo que le separa de Yulimar Rojas todavía parece insalvable.

La venezolana de 27 años, campeona olímpica en 2021 y plusmarquista mundial (15,74 metros bajo techo, 15,67 metros al aire libre), buscará su cuarto título mundial consecutivo.

Leyanis Pérez tiene ahora 21 años, que es la edad que tenía la propia Yulimar Rojas cuando ganó su primer título mundial, en Londres-2017.

El palmarés de la triplista cubana, que en el atletismo había empezado en el salto largo y el salto alto, está todavía a años luz del de la caraqueña.

En 2021 acudió a sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio, pero se quedó sin poder competir finalmente por una lesión de último momento. Ese mismo año su gran éxito fue el oro en los Panamericanos Júnior de Cali, en Colombia.

En 2022 su nombre empezó a sonar con más fuerza y, además de ganar el Iberoamericano en Alicante, fue cuarta en la final del Mundial de Eugene (Estados Unidos).

- Una temporada en progresión -

Pero es en este 2023 donde Leyanis Pérez ha dado el gran salto que le coloca en estos momentos en la 'pole position' del pelotón de rivales de Yulimar Rojas.

"Hay mucho nivel este año, el nivel del triple salto ha crecido. Las cubanas están muy bien este año, en especial Leyanis Pérez, pero yo estoy muy enfocada y creo que mi principal rival soy yo misma, mi rival es Yulimar Rojas", había dicho la estrella venezolana en una entrevista con la AFP en Budapest antes de su participación en el evento.

Leyanis Pérez llega al Mundial de Budapest en un momento de plena progresión, después de haber mejorado cuatro veces su marca personal en los últimos tres meses.

El pasado mes, el triple salto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador fueron una especie de 'ensayo general' de lo que podría verse en la final del Mundial.

Allí Yulimar Rojas controló como de costumbre, ganando el oro con 15,16 metros. La plata fue para Leyanis Pérez (14,98 metros) y el bronce para otra cubana con opciones de medalla en Budapest, Liadagmis Povea (14,85 metros).

Con las distancias alcanzadas en El Salvador, Pérez es la segunda que más lejos ha llegado esta temporada y Povea la tercera. Yulimar Rojas lidera la 'top list' de 2023 antes del Mundial con los 15,18 metros con los que venció también en julio en una reunión de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia).

Leyanis Pérez no lo tendrá por lo tanto fácil para reconquistar un título mundial de triple salto femenino que su compatriota Yargelis Savigne logró en dos ocasiones (2007 y 2009).