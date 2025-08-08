Deportes

Lewandowski sufre una lesión en el muslo y es duda para el inicio de temporada

Lewandowski sufre una lesión en el muslo y es duda para el inicio de temporada
Lewandowski durante un entrenamiento, el 17 de julio de 2025 en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona Josep LAGO
AFP
08 de agosto de 2025

El atacante polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski sufre una lesión en el muslo izquierdo y es duda para el inicio de temporada, indicó este viernes el club catalán.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça, confirmando la ausencia del atacante de 36 años en el Trofeo Joan Gamper contra el Como italiano.

Su baja podría afectar también a la primera jornada de LaLiga, en la que el Barça visitará al Mallorca el próximo 16 de agosto.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR