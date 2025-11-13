Levantan suspensión de 12 partidos contra Bruno Henrique por caso de apuestas

La justicia deportiva de Brasil levantó este jueves la suspensión de 12 partidos que había impuesto a Bruno Henrique, después de que el futbolista del Flamengo apelara esa pena por forzar una tarjeta amarilla para beneficiar a familiares en apuestas en línea.

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) levantó el castigo de 12 encuentros establecido el pasado 4 de septiembre contra el atacante, a la vez que impuso una multa de 100.000 reales, equivalentes a cerca de 19.000 dólares.

Al modificar su pena, los jueces consideraron que no hubo pruebas "suficientes" de que el jugador hubiese actuado de "forma deliberada".

Bruno Henrique, de 34 años, podrá por tanto jugar la recta final del Brasileirão, en el que el Fla pelea por el título con el Palmeiras.

El jugador enfrenta en paralelo un juicio penal por cargos de fraude deportivo, proceso que podría llevar a penas de dos a seis años de prisión.

El caso se centra en un juego que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, en Brasilia, en noviembre de 2023.

Bruno Henrique, presente en la sesión virtual de este jueves, fue condenado por haber forzado una amonestación durante el segundo tiempo, en una acción que habría sido previamente coordinada con apostadores de su entorno familiar.

Recibió una primera amarilla por una falta y vio después una segunda por ofender al árbitro, siendo expulsado.

La policía obtuvo mensajes comprometedores en el celular del hermano del jugador, Wander Nunes. Familiares del delantero habrían creado cuentas en casas de apuestas virtuales la víspera del partido y apostado por una amonestación suya.

- Clave en el Fla -

Prevaleció en la sesión la tesis del relator Sérgio Furtado, que consideró "insuficientes" las pruebas de que Bruno Henrique hubiera "actuado de manera deliberada para alterar el resultado del partido", como se establece en la normativa para fijar una suspensión.

La defensa del futbolista alegó que la tarjeta fue forzada por razones deportivas, para evitar el riesgo de una suspensión por acumulación de amarillas en partidos siguientes y perderse un crucial compromiso contra el Palmeiras.

Bruno Henrique es una de las grandes figuras del Flamengo, equipo con el que ha ganado, entre otros títulos, dos trofeos de la Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y dos ligas brasileñas.

La revisión de la sentencia previa en el STJD, en principio, estaba prevista para el 30 de octubre, pero fue pospuesta por el letal operativo policial lanzado por la policía en Rio de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos.

Tras el levantamiento del castigo, Bruno Henrique queda libre para afrontar el cierre de la temporada del Brasileirão 2025, en el que Palmeiras y Flamengo pelean el liderato con 68 puntos cada uno a falta de seis compromisos.

Ambos equipos también jugarán la final de la Copa Libertadores en Lima el 29 de noviembre.