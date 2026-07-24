Leclerc domina los primeros ensayos en Hungría

Charles Leclerc (Ferrari) logró el viernes el mejor tiempo en la primera sesión de ensayos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito Hungaroring, en Budapest.

El monegasco, que no pudo terminar la sesión por un problema mecánico ocurrido mientras entraba en boxes, superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero de equipo Lewis Hamilton (Ferrari) por medio segundo.

Leclerc, que logró en este mismo circuito la pole position la temporada pasada, se mostró cómodo en un recorrido tradicionalmente propicio a la Scuderia.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) fue cuarto, por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

El líder del campeonato italiano, Kimi Antonelli (Mercedes), cedió su volante en esta sesión al joven danés Frederik Vesti, que fue séptimo, por delante del alemán Nico Hülkenberg (Audi) y de los Racing Bulls del británico Arvid Lindbald y del neozelandés Liam Lawson.

Con un nuevo chasis, los Aston Martin tuvieron una jornada ajetreada, pero mostraron progreso gracias a las mejoras implantadas en este Gran Premio.

El español Fernando Alonso fue 13º, a 2,5 segundos de Leclerc, mientras que el canadiense Lance Stroll rompió su suspensión trasera izquierda durante una curva, provocando una interrupción de la sesión mientras se apartaba su monoplaza.

La segunda sesión de entrenamientos libres tendrá lugar de 15h00 a 16h00 GMT.

-- Resultados de la primera sesión de entrenamientos libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.075 (19 vueltas)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.559 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.618 (23)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:19.997 (25)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.066 (21)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:20.360 (30)

Frederik Vesti (DEN/Mercedes) 1:20.467 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:20.623 (29)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.760 (28)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.866 (28)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:21.024 (26)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:21.051 (24)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:21.550 (20)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:21.704 (29)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.819 (28)

Leonardo Fornaroli (ITA/McLaren-Mercedes) 1:21.890 (29)

Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:22.001 (25)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:22.089 (22)

Paul Aron (EST/Alpine-Mercedes) 1:22.168 (28)

Colton Herta (USA/Cadillac-Ferrari) 1:23.118 (28)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:23.471 (11)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.734 (23)