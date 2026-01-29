LeBron y los Lakers son humillados en Cleveland

En el que pudo ser el último partido de LeBron James en Cleveland, los Cavaliers aplastaron este miércoles en la NBA a Los Angeles Lakers por 129-99.

A continuación, las principales escenas del miércoles en la NBA:

- LeBron la pasó mal en Cleveland -

Liderados por Donovan Mitchell, que anotó 25 puntos, los Cavs vapulearon a los Lakers, arruinando la posible despedida de LeBron a Cleveland, cuyo público lo ovacionó.

James, máximo anotador histórico de la NBA y que llevó a los Cavaliers a su único anillo de campeón en 2016 antes de unirse a los Lakers, no ha confirmado si seguirá jugando más allá de esta temporada, su vigesimotercera en la liga, un récord.

El astro de 41 años, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga, anotó 11 puntos, repartió cinco asistencias, capturó tres rebotes y robó un balón en 27 minutos para los Lakers este miércoles.

James, oriundo de la cercana Akron, fue ovacionado por los aficionados que llenaron el estadio cuando fue presentado en la alineación titular.

El astro se cubrió el rostro para ocultar su emoción cuando los aficionados le brindaron una ovación de pie durante un video especial de "bienvenida a casa" en la pantalla gigante.

"Sin duda, siempre hay emociones para él al regresar aquí", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. "Durante el video de homenaje se pudo ver que estar de vuelta aquí es muy importante para él. Hay un elemento humano en todo esto".

Donovan Mitchell entendió que, incluso con los Cavaliers ganando su quinto partido consecutivo y mejorando su récord a 29-20, esta noche pertenecía a James y a su legado de convertir a Cleveland en campeón después de 52 años de fracasos en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

"Él ha sentado las bases", dijo Mitchell. "Ha hecho mucho por la ciudad, siendo de aquí. Queremos replicar eso".

"Se merece la energía que ha recibido aquí. Es la primera vez que lo logran en más de 50 años. Estamos intentando hacerlo de una manera diferente. Al final del día, estamos intentando encontrar maneras de salir a la cancha y traerle otro campeonato a la ciudad", agregó el goleador de los Cavs.

Jaylon Tyson aportó 20 puntos para los Cavs y De'Andre Hunter anotó 19 saliendo de la banca de Cleveland.

Por su parte, el esloveno Luka Doncic consiguió 29 puntos, la máxima anotación del partido, para los Lakers (28-18), que también contaron con ocho puntos de Bronny James, el hijo de LeBron. "Fue genial que tuviera ese momento aquí", dijo su compañero Gabe Vincent.

LeBron James, que cayó a 9-4 como jugador visitante en Cleveland, promediaba 28 puntos por partido en 24 encuentros anteriores contra los Cavs, pero fue bien defendido por Tyson.

"No le temo a nadie", dijo Tyson. "Es un gran jugador y hoy fue mi desafío. Siempre aceptaré ese desafío".

Tyson lanzó una indirecta a James, declarando: "Ahora, esta es la ciudad de Donovan Mitchell. Cuando regrese, nos aseguraremos de que todos lo animen como lo hicieron con (James). Ahora es su momento".

Los Cavs superaron a los Lakers 42-22 en el tercer cuarto para una ventaja de 99-77, anotando 7 de 11 tiros de tres puntos y 17 de 25 en total en ese período.

"Salimos con energía en los primeros cinco minutos y cosechamos los frutos de eso", dijo Tyson.

- Los Knicks acaban con la racha de los Raptors -

Mikal Bridges, de los New York Knicks, anotó 30 puntos, OG Anunoby añadió 26 puntos y Karl-Anthony Towns capturó 22 rebotes en una victoria de 119-92 en Toronto, rompiendo la racha de cuatro victorias consecutivas de los Raptors.

por su parte, el camerunés Pascal Siakam anotó 20 puntos para liderar a los Indiana Pacers en su victoria como locales sobre los Chicago Bulls por 113-110, mientras que los 26 puntos de Brandon Miller guiaron a los Charlotte Hornets a un triunfo de 112-97 en Memphis.

Paolo Banchero aportó 31 puntos y 12 rebotes para el Orlando Magic en una victoria de 133-124 en Miami.