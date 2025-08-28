Leandro Paredes, la clave de Boca para asaltar el torneo argentino

Leandro Paredes, campeón mundial con Argentina en Catar 2022, lidera la recuperación de Boca Juniors, que salió a flote tras cuatro meses sin victorias. Ahora, el mediocampista busca consolidar al equipo en el torneo Clausura cuando enfrente a Aldosivi el domingo en la séptima fecha.

El volante central, surgido de la cantera Xeneize, se despidió del club auriazul cuando tenía 19 años para empezar un periplo europeo por Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit de San Petersburgo, Paris Saint-Germain y Juventus.

Regresó a la Roma antes de retornar al popular club de Buenos Aires tras doce temporadas en el fútbol del Viejo Continente y con 31 años en el calendario.

"Mi deseo era volver estando bien. Me fui muy chico de acá, jugué en los mejores equipos de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde el primer día que me fui. Mi vuelta es solo por el amor que le tengo a este club", destacó Paredes al firmar su contrato en julio.

Fue recibido por unos 50.000 hinchas en La Bombonera, pero el regreso empezó con espinas, con Boca sumergido en una mala racha que abarcó cuatro meses y 12 partidos sin festejos, la peor serie de su historia, culminada hace dos semanas con una goleada a Independiente Rivadavia (3-0).

- Nivel "completamente distinto" -

Un nuevo triunfo ante Banfield (2-0) dejó en claro una mejoría futbolística, ya con Paredes convertido en figura, como factor de equilibrio del equipo, una influencia que quedó demostrada con su participación en cinco de los ocho goles que el equipo de Miguel Ángel Russo anotó desde su regreso.

"Su nivel es completamente distinto, es uno de los mejores jugadores que tuve. Resuelve todo muy simple y con una velocidad distinta a la de los demás. Es un líder y hay que saberlo llevar. Estoy agradecido de poder dirigirlo", lo elogió el DT.

Uno de sus compañeros, el lateral Juan Barinaga, explicó que el campeón del mundo llegó "a fortalecer el grupo".

"Te eleva todos los niveles, te facilita todo y con un pase resuelve", aseguró.

Con Paredes como estandarte, Boca buscará su tercera victoria consecutiva en el campeonato, cuando visite el domingo al hundido Aldosivi, que aún no ganó en el Clausura y ve muy complicada su permanencia en primera.

Luego de empezar el torneo casi en el fondo, Boca subió al quinto escalón en el grupo A, a tres puntos del líder Huracán, y empieza a pensar en la lucha por los octavos de final.

Pero sobre todo apunta a consolidarse en los primeros tres puestos de la tabla anual para quedarse con uno de los boletos a la Copa Libertadores de 2026, el certamen que su numerosa hinchada siempre quiere ganar.

Séptima fecha:

-Viernes:

Newell's-Barracas Central

Banfield-Tigre

Instituto-Independiente

-Sábado:

San Lorenzo-Huracán

Central Córdoba-Estudiantes

Independiente Rivadavia-Argentinos

Sarmiento-Rosario Central

Vélez-Lanús

-Domingo:

Aldosivi-Boca

Talleres-Riestra

Defensa y Justicia-Belgrano

River-San Martín de San Juan

Racing-Unión

-Lunes:

Gimnasia-Atlético Tucumán

Platense-Godoy Cruz

Tabla de posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 12 6 4 0 2 8 6

2. Barracas 11 6 3 2 1 9 7

3. Central Córdoba 10 6 2 4 0 8 4

4. Huracán 10 6 3 1 2 5 6

5. Boca Juniors 9 6 2 3 1 7 3

. Unión 9 6 2 3 1 7 3

7. Defensa y Justicia 9 6 2 3 1 6 4

8. Argentinos 8 6 2 2 2 6 4

9. Tigre 8 6 2 2 2 6 6

10. Belgrano 8 6 2 2 2 5 5

11. Banfield 7 6 2 1 3 7 10

12. Newell's 6 6 1 3 2 5 6

13. Ind. Rivadavia 5 6 1 2 3 6 8

14. Racing 4 6 1 1 4 4 9

15. Aldosivi 3 6 0 3 3 1 6

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 12 6 3 3 0 12 4

2. Vélez Sarsfield 11 6 3 2 1 6 3

3. San Lorenzo 11 6 3 2 1 5 3

4. Riestra 10 6 3 1 2 8 5

5. Lanús 10 6 3 1 2 6 4

6. Rosario Central 10 6 2 4 0 4 2

7. Atlético Tucumán 9 6 2 3 1 8 5

8. San Martín SJ 8 6 2 2 2 5 5

9. Gimnasia LP 7 6 2 1 3 4 5

10. Platense (1) 6 5 1 3 1 4 5

11. Sarmiento 6 6 1 3 2 5 9

12. Talleres 5 6 1 2 3 3 7

13. Instituto 5 6 1 2 3 2 10

14. Godoy Cruz 3 6 0 3 3 4 9

15. Independiente (1) 2 5 0 2 3 4 7

(1) Tienen su partido postergado.